Vagner Love: "Emekli olmayı hiç düşünmüyorum"

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vagner Love, futbolu ne zaman bırakacağı ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Vagner Love: 'Emekli olmayı hiç düşünmüyorum'
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30 Mayıs 2020 19:26
Şu sıralar Brezilya Ligi'nde Corinthians forması ile top koşturan ve bir dönem Beşiktaş'ta oynamış olan santrfor oyuncusu Vagner Love, açıklamalarda bulundu.

11 Haziran'da 36 yaşına girecek olan Love, "Özellikle Corinthians'a transfer olduktan sonra kendime bakmaya başladım. Daha iyi beslenmem, düzenli olarak çalışmam gerektiğini öğrendim. Devam etmek istiyorum, bırakmaya hazır değilim. Vücudum isteklerime cevap vermediği zaman bırakırım ancak şu anda böyle bir durum yok. Emekli olmayı hiç düşünmüyorum." diye konuştu.

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