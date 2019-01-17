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Vagner Love dediğini yaptı, FIFA'ya gitti

Corinthians'a bonservis bedeli olmadan gitmek isteyen Vagner Love, FIFA'ya gitti.

Kaynak: Sabah
Vagner Love dediğini yaptı, FIFA'ya gitti
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17 Ocak 2019 10:16
Anlaştığı Corinthians'a bonservis bedeli olmadan gitmek isteyen Vagner Love, yaklaşık 1 milyon Euro alacağı için Beşiktaş'ı FIFA'ya şikâyet etti.

Brezilyalı'nın avukatı daha önce siyah beyazlıları FIFA ile tehdit etmiş, Başkan Fikret Orman ise "FIFA'nın merkezi İsviçre'de. İsteyen uçakla gider ve gelir" demişti.

Beşiktaş'ın kendisine borcu olduğunu belirten tecrübeli futbolcu 13 Ocak'ta , ''Beşiktaş'ın bana 5 aylık borcu var. Ay sonunda 6 olacak... Bu sorun hala çözülemediği için transfer görüşmeleri yapamıyorum. Daha 1.5 yıllık kontratım var. Ben tüm kurallara uyuyorum. Antrenmana çık diyorlar, çıkıyorum. Benim içim rahat çünkü FIFA, bu tür durumlarda oyuncuları koruyor. Eğer bana ödeme yapmazlarsa FIFA'ya giderim.''  sözlerini kullanmıştı

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