Vagner Love: "CSKA iddiaları doğru değil!"

Kazakistan Ligi takımlarından Kairat'ın santrforu Vagner Love, CSKA Moskova iddialarıyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Vagner Love: 'CSKA iddiaları doğru değil!'
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28 Ekim 2021 20:22
Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat'ta forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vagner Love, hakkında çıkan CSKA Moskova iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

CSKA'ya transfer olmak istediğiyle ilgili bir açıklama yapmadığını söyleyen Love, "Doğru değil, ben CSKA ile ilgili bir şey söylemedim. Geçtiğimiz maçta 1 gol - 1 asist yaptım. Performansımı sürdürmek istiyorum. Yıl sonuna kadar bir sözleşmem var, akıbetim ne olacak bilmiyorum. Ayrıca emekliliği düşünmüyorum. Birkaç yıl daha oynamak istiyorum. Daima ileri!" ifadelerini kullandı.

Vagner Love, bu sezon çıktığı 34 resmi maçta 13 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.


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