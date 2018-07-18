  •  
    Emre Mor'un menajeri açıkladı! "Transferi..."
  •  
    Ve Zico'nun yeni adresi belli oldu! 16 yıl sonra
  •  
    "Evet, Türkiye'den de bir teklif aldım ancak..."
  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Süper Lig CAYIR CAYIR; SON DAKİKA transferi!

Vagner Love: "CSKA için oynamak isterdim"

Vagner Love, Beşiktaş'ın 15 Temmuz'da CSKA Moskova ile oynadığı hazırlık maçı hakkında ilginç açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Vagner Love: 'CSKA için oynamak isterdim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Temmuz 2018 01:38
Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, 15 Temmuz'da CSKA Moskova ile oynanan hazırlık maçı hakkında konuştu.

"KADERİMİZİ DEĞİŞTİREMİYORUZ"

Avusturya kampında oynanan maç hakkında duygularını paylaşan Vagner Love, "Gerçekten CSKA Moskova için oynamak isterdim ancak onlara karşı oynamak zorunda kaldım. Futbol böyle bir oyun. Kaderimizi değiştiremiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK"

CSKA Moskova'da 2004-2013 yılları arası forma giyen 34 yaşındaki Love, "CSKA'ya başarılar dilemek istiyorum. Tüm kulvarlarda başarılı olmasını istiyorum. CSKA her zaman kalbimde olacak. Orası benim ikinci evim" şeklinde konuştu.

Beşiktaş hazırlık maçında CSKA Moskova ile karşılaşmış ve sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Mücadelede Vagner Love ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için