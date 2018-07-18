Vagner Love: 'CSKA için oynamak isterdim'

Brezilyalı golcüsü, 15 Temmuz'da CSKA Moskova ile oynanan hazırlık maçı hakkında konuştu.Avusturya kampında oynanan maç hakkında duygularını paylaşan Vagner Love, "Gerçekten CSKA Moskova için oynamak isterdim ancak onlara karşı oynamak zorunda kaldım. Futbol böyle bir oyun. Kaderimizi değiştiremiyoruz" ifadelerini kullandı.CSKA Moskova'da 2004-2013 yılları arası forma giyen 34 yaşındaki Love, "CSKA'ya başarılar dilemek istiyorum. Tüm kulvarlarda başarılı olmasını istiyorum. CSKA her zaman kalbimde olacak. Orası benim ikinci evim" şeklinde konuştu.Beşiktaş hazırlık maçında CSKA Moskova ile karşılaşmış ve sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Mücadelede Vagner Love ikinci yarıda oyuna dahil oldu.