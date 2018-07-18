Vagner Love: 'CSKA için oynamak isterdim'

Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, 15 Temmuz'da CSKA Moskova ile oynanan hazırlık maçı hakkında konuştu.
"KADERİMİZİ DEĞİŞTİREMİYORUZ"
Avusturya kampında oynanan maç hakkında duygularını paylaşan Vagner Love, "Gerçekten CSKA Moskova için oynamak isterdim ancak onlara karşı oynamak zorunda kaldım. Futbol böyle bir oyun. Kaderimizi değiştiremiyoruz" ifadelerini kullandı.
"HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK"
CSKA Moskova'da 2004-2013 yılları arası forma giyen 34 yaşındaki Love, "CSKA'ya başarılar dilemek istiyorum. Tüm kulvarlarda başarılı olmasını istiyorum. CSKA her zaman kalbimde olacak. Orası benim ikinci evim" şeklinde konuştu.
Beşiktaş hazırlık maçında CSKA Moskova ile karşılaşmış ve sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Mücadelede Vagner Love ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
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"KADERİMİZİ DEĞİŞTİREMİYORUZ"
Avusturya kampında oynanan maç hakkında duygularını paylaşan Vagner Love, "Gerçekten CSKA Moskova için oynamak isterdim ancak onlara karşı oynamak zorunda kaldım. Futbol böyle bir oyun. Kaderimizi değiştiremiyoruz" ifadelerini kullandı.
"HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK"
CSKA Moskova'da 2004-2013 yılları arası forma giyen 34 yaşındaki Love, "CSKA'ya başarılar dilemek istiyorum. Tüm kulvarlarda başarılı olmasını istiyorum. CSKA her zaman kalbimde olacak. Orası benim ikinci evim" şeklinde konuştu.
Beşiktaş hazırlık maçında CSKA Moskova ile karşılaşmış ve sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Mücadelede Vagner Love ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
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