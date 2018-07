İLGİLİ VİDEO

Eveton'a gidişi sonrasında Beşiktaş, devre arasında Alanyaspor'dan Vagner Love'u transfer etmişti. Brezilyalı forvetten beklentiler büyüktü ama geçen sezon işler onun açısından pek de iyi gitmedi. Ancak 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon her şeye yeniden başlayacağını söyledi.Love, "Devre arasında bir takıma gitmek her zaman zordur. Devam eden bir yarışa sonradan katılmak gibi. Beşiktaş'ta şahsen tanıdığım pek kimse yoktu. Onlar da beni tanımıyordu" dedi.Brezilyalı yıldız, "Bu sezon her şeyin daha farklı olacağını düşünüyorum. Artık herkesi tanıyorum. Onlar da beni tanıyor. Hem saha içinde hem de saha dışında nasıl bir insan olduğumu biliyorlar. Bu da benim performansıma direkt etki edecek bir durum. Önümüzdeki sezon çok daha farklı bir Vagner Love göreceksiniz. Neler yapabileceğimi biliyorum. Kendime güveniyorum. Beşiktaş'a tamamen alıştım. Bundan sonra bana düşen görev sürekli çok çalışmak. Öyle de yapacağım" şeklinde konuştu.Transferle ilgili durumu değerlendiren Love, "Açıkçası bunları hiç düşünmüyorum. Ayrılmak gibi bir planım yok. Tabii ki futbolun içinde kesin konuşamazsınız. Eğer takım bir forvet alırsa rekabet artar. Benim yabancı olduğum bir durum yok. Her zaman forma için mücadele edersiniz. İyi olan sahaya çıkar. Profesyonel bir dünyada çalışmalarınızla kendinizi kabul ettirmelisiniz. Son kararı nasıl olsa teknik heyet verecek. Benim şu anki hedefim Beşiktaş'la kupalar kazanmak" dedi.