Vagner Love'a yeniden Türkiye ihtimali doğdu

Bir dönem Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş formaları giyen Vagner Love'a Türkiye'den talipliler olduğu belirtildi.



Brezilylı deneyimli golcünün menajeri Evandro Ferreira verdiği röportajda Love'ın futbolu bırakma düşüncesi olmadığını ve gelen teklifleri açıkladı. Ferreira röportajında, "Midtjylland ile altı aylık sözleşmemiz bitti. Vagner emekli olmayı düşünmüyor. Türkiye, Azerbaycan ve Brezilya'dan teklifler var" sözlerini kullandı.



38 yaşındaki Vagner Love, 2016 ve 2017 yıllarında Alanyaspor'la çıktığı 44 maçta 34 gol 6 asist üretirken 2018'de 29 maça çıktığı Beşiktaş'ta 29 maçta 11 gole imza atmıştı.





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