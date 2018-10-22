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Vagne Love iddiası: "Santos ile anlaştı"

Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love'un Santos'a transfer olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Kaynak: Milliyet
Vagne Love iddiası: 'Santos ile anlaştı'
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22 Ekim 2018 04:09
Beşiktaş'ta golcü oyuncu Vagner Love'un Santos'a transfer olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Brezilya basınında, "Santos transferi için Love ile sözlü anlaşmaya vardı" başlığıyla haber yapıldı.

Haberde; Vagner Love ile Brezilya ekibinin 2019'da gerçekleşecek transfer için şimdiden anlaştıkları ileri sürüldü.

Santos ile Vagner Love'un yaz transfer döneminde de el sıkıştıkları ancak transferin son anda gerçekleşmediği de belirtildi.

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