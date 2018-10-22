Vagne Love iddiası: 'Santos ile anlaştı'

golcü oyuncuSantos'a transfer olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.Brezilya basınında, "Santos transferi için Love ile sözlü anlaşmaya vardı" başlığıyla haber yapıldı.Haberde; Vagner Love ile Brezilya ekibinin 2019'da gerçekleşecek transfer için şimdiden anlaştıkları ileri sürüldü.Santos ile Vagner Love'un yaz transfer döneminde de el sıkıştıkları ancak transferin son anda gerçekleşmediği de belirtildi.