V Weekend Festivali, 22 Eylül'de başlayacak

Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliği yapacağı V Weekend Festivali, 22 Eylül'de yapılacak.



Katılımcıların ücretsiz olarak ziyaret edebileceği festival, 25 Eylül'de sona erecek.



Motor sporları, futbol, bisiklet, atletizm ve buz hokeyi branşlarında müsabakaların yapılacağı festivalde, çeşitli gösteriler de yer alacak.



400 bin ziyaretçinin katılmasının hedeflendiği organizasyonda ziyaretçiler, otomobil ve motosiklet markalarının stantlarını gezebilecek ve akrobasi gösterilerini izleyebilecek.





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