Uzun dönem askerlik süresi azalacak mı? Askerlik günü düşecek mi?

İNTERNETTEN ASKERLİK YERİ SORGULAMA



*e-Devlet'e giriş yapabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir.



1)PTT şubesinden E-Devlet şifresi alındıktan sonra T.C. kimlik numarası ve şifre ile E-Devlet sistemine giriş yapılabilir.



2)Şifrenizi aldıktan sonra aşağıdaki linke tıklayınız



https://www.turkiye.gov.tr/



3)Açılan sayfada sağ üst köşede bulunan "Sisteme Giriş" yazısına tıklayınız.



4)Tıkladıktan sonra açılan sayfada size ait olan T.C. kimlik numaranız ile PTT şubelerinden aldığınız e-Devlet şifresini yazarak giriş yapabilirsiniz.



E-Devlet sistemine girildikten sonra sol tarafta bulunan menü kullanılarak kamu kurumlarının listesine ve verdikleri hizmetlerin listesine erişilebilir.











*e-Devlet'e giriş yapabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir.1)PTT şubesinden E-Devlet şifresi alındıktan sonra T.C. kimlik numarası ve şifre ile E-Devlet sistemine giriş yapılabilir.2)Şifrenizi aldıktan sonra aşağıdaki linke tıklayınızhttps://www.turkiye.gov.tr/3)Açılan sayfada sağ üst köşede bulunan "Sisteme Giriş" yazısına tıklayınız.4)Tıkladıktan sonra açılan sayfada size ait olan T.C. kimlik numaranız ile PTT şubelerinden aldığınız e-Devlet şifresini yazarak giriş yapabilirsiniz.E-Devlet sistemine girildikten sonra sol tarafta bulunan menü kullanılarak kamu kurumlarının listesine ve verdikleri hizmetlerin listesine erişilebilir.

Uzun dönem askerlik kaç ay olacak? Askerlik süresi 9 aya inecek mi? Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş bir açıklama geldi. Konu hakkında Milli Savunma Bakanlığı ne açıklama yaptı? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'tek tip' olarak adlandırılan yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların, ilgili bakanlıklarla koordineli şekilde devam ettiğini söyledi. Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak. Hem eğitim öğretim süreleri hem mesleki eğitimlere katkısı bakımından, mesleki eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz" dedi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Çalışmalar sürüyor, tamamlandığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilecek' dedi.Tek tip askerlik konusunda kalıcı bir çözüm bulmaya çalıştıklarını ifade eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Çalışma dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyor." dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada tek tip askerliğe ilişkin "Bedelli askerlik, dövizli askerlik, klasik askerlik; 2 - 3 aydan beri çalışma yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı, pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2, 3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor." dedi.Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akar, tek tip askerliğe dair "Bedelli askerlik, dövizli askerlik, klasik askerlik; 2 - 3 aydan beri çalışma yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı, pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2, 3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor. Daimi olacak ikide bir bedelli mi olacak, geliyor mu, çıktı mı ? Bu öngörülebilir, herkes bilecek ki bu budur. En iyisi en rahatı, her erkek askerlik görevini yapar deyip kapatmak, ama olmuyor. Ekonomik, siyasi, bireysel, modern hayatın getirdiği mecburiyetten dolayı çözüme gidiliyor. Kendi içinde tutarlı hale getirmek herkesin hesabını, kitabını, eğitimini işçiliğini buna göre getirsin." diye konuştu.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yine geçtiğimiz haftalarda AA Editör Masası'na konuk olduğunda yeni askerlik sisteminin detaylarıyla ilgili konuşmuştu: İşte o açıklama:"Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz.Öğretmen, hakim, doktor, akademisyen, sporcu gençlerimiz var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız.".Er adayları celp dönemlerini E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. E-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıklayacak.Tıkladıkları bölümde, sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.1) Şubat 2018 Er Celp Döneminde Silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 45'inci Maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.2) Şubat 2018 Er Celp Döneminde;a) 1998 Doğumlu ve Bunalrla ve Bunlarla İşleme Tabi Er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi şubat 2018 olanlar,b) Celp dönemi şubat 2018 olmadığı halde, Şubat 2018 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulananlar,c) Yasal Nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden Şubat 2018 Er Celp Döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.3) Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 12 Ocak 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.4) Şubat 2018 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:a) Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 12 Ocak – 31 Ocak 2018, (2) e-devlet üzerinden 12 – 25 Ocak 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.b) İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 01 Mart – 13 Mart 2018, (2) e-devlet üzerinden 01 – 08 Mart 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.c) Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.5) Şubat 2018 er celbi 1'inci grupta sevke tabi olanlardan 31 Ocak 2018 dahil, 2'nci grupta sevke tabi olanlardan 13 Mart 2018 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 89'uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.6) 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.Her ne kadar askerlere gerekli temel tecçizat sağlansa da askere gidenlere tavsdiye edilen bazı kişisel eşyalar bulunmaktadır.1. Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan2. Banyo MalzemeleriŞampuan, lif, sabun, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda var. Yüz havlusu ve banyo havlusu girişte veriliyor.3. Kişisel Bakım MalzemeleriTırnak makası, cımbız alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemeleri...4. El ve Yüz İçin Vücut KremiAskerde açık alanda hava değişiminden, soğuktan veya sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşiyor. Bunlar için el, yüz, dudak kremleri almanızda fayda var.5. İçlikAcemilik eğitim döneminiz kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız.6. Bot Kilidi ve Valiz Kilidi7. Traş MalzemeleriTraş köpüğü, traş bıçağı. Koltuk altı ve genital bölgedeki kılları almak için 2-3 adet banyo traş bıçağı alın. Elektrik ile çalışan traş makinası ve kolonya yasaktır.8. SaatNöbet, içtima, kalkış saati kadar pek çok şey için iyi bir saatinizin olması gereklidir.9. Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell HizmetiAnkesörlü telefon ile konuşmak için telefon kartı alınız. Telefon kartları kantinde satlsa da çabucak tükenmektedir.2015 ile hizmete giren Askercell hizmeti sayesinde Turkcell faturasız hattınız ile kamerasız bir telefona Askercell hizmeti tanımlatıp bu telefon ile gidebilirsiniz.10. Bot Boyası ve Bot FırçasıHer sabah botunuz boyalı şekilde içtimalara çıkacağınızdan bot boyası ve fırçası almalısınız.11. İğne iplik ve Çengelli iğneKıyafet onarımı veya yataqınızı düzenli yapmanıza yardımcı olması için yanınızda götürmenizde fayda var.12. Ortopedik tabanlık ve VatkaAyaklarınızın botlarda nasırlanmamasını istiyorsanız369. ortopedik tabanlık ve topuğa koymak için 3-4 vatka alabilirsiniz. Ayak topuğunuz 3. günden sonra bota vurmaya, ezilmeye başlayacaktır vatkayı topuğunuz ile botunuz arasına yerleştirerek bunu engellemiş olursunuz.13. Askılık14. Islak Mendil ve Selpak15. Yara bandı ve Kulak tıkacı16. Sivil GiysilerÇarşıya çıktığınızda giyebilmek için yanınızda bir miktar sivil kıyafet de bulunmalıdır.17. Bankamatik Kartı18. Mantar Kremi19. Seccade (Namaz Kılıyorsanız)Vatandaşlar e-devlet şifresi olmadan veya PTT'ye gidip bu işlemi yapmadan da bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Çalıştığınız bir çok bankada internet bankacılığını kullanıyorsanız, e-devlet girişi yapabiliyorsunuz.Bunun için https://giris.turkiye.gov.tr/Giris adresinden üst menüde bulunan 'internet bankacılığı' seçeceğini işaretleyip, ardından kendi bankanızın logosunun barındığı bölüme girmeniz yeterli olacak.Bu aşamadan sonra internet bankacılığına nasıl giriş yapıyorsanız aynı şekilde e-devlet imkanlarından faydalabilirsiniz.Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir.Şifre için herhangi bir yıllık ücret söz konusu değildir. Her bir şifre için ödenen ücret bir defaya mahsustur. Ancak, unutma ve kaybolma durumlarında online şifre yenileme hizmetinden yararlanmak yerine PTT'den yeni şifre zarfı alınıyorsa bu ücretin tekrar ödenmesi gerekmektedir.Bu ücret, e-Devlet Kapısına gelir olarak kaydedilmemekte, işlem masrafı olarak PTT tarafından tahsil edilmektedir.Şifre, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı, geçici koruma izin belgesi) ibraz edilerek yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.e-Devlet şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.Bununla birlikte; mobil imza, elektronik imza, internet bankacılığı ve T.C. kimlik kartı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir.E-Devlet şifresinin unutulması durumunda sistem üzerinde şifre değişikliği işlemi yapılabilir. Şifre değişikliğinin yapılabilmesi için, sisteme daha önce girildiğinde cep telefonu numarasının kayıt edilmiş olması gereklidir. Eğer sisteme cep telefonu numarası kayıt edilmemişse, PTT şubesine giderek yeni şifre temin edilebilir.PTT şubesi tarafından verilen E-Devlet şifreleri akılda kalıcı olmayabilir. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı şifresini değiştirmek isteyen kullanıcılar da şifrelerini değiştirebilirler. Bunun için sisteme giriş yapıldıktan sonra ''Benim Sayfam'' bağlantısından ''Şifre ve Güvenlik'' bölümüne girilmesi gereklidir. Bu bölümden ilgili işlem gerçekleştirilecek, şifre değişikliği yapılabilir.E-Devlet resmi web sitesine giriş yaptıktan sonra online sistemde açılacak sayfada sizlerden bazı bilgiler kimlik bilgileri istenecektir. Resmi adresin haricinde hiç bir sitede kimlik bilgilerinizi kullanmayın. Bu bilgiler ise T.C kimlik numaranız ve E-Devlet şifrenizdir. Bu bilgileri eksiksiz bir şekilde belirtilen alanlara doldurun. Doğru bir şekilde doldurmanız vergi borcu sorgulama işleminizi başarılı bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlayacaktır. Daha sonra vergi borcu sorgulama işlemine en uygun başlığa tıklayın. Ve burada vergi borcu sorgulama için sizden istenilen bilgileri girin. Vergi borcu sorgulama işlemini online olarak gerçekleştirmek işte bu kadar pratik ve hızlıdır. Vergi borcu Sorgulama işlemi için E-Devlet sistemini 7/24 kullanabilirsiniz.PTT'den e-devlet şifresi nasıl alınır, sorusu kafanızı kurcalıyorsa; yaklaşık 10-15 dakikalık bir işlem sizleri bekliyor diyebiliriz. İlk olarak sıra numarası, ardından vezne işlemleri ve telefonunuza gelen mesajda bulunan şifre... Mesajdaki şifre, sizin e-devlet şifreniz olarak belirlendi ve e-devlet üzerindeki tüm işlemlerinizi o şifre ile gerçekleştirebilirsiniz. Elbette e-devlet şifrenizi sonradan turkiye.gov.tr'den değiştirebiliyorsunuz.Sisteme şifre ile ilk defa giriş yapan kullanıcı, güvenlik sebebiyle, otomatik olarak "Şifre Değiştirme" sayfasına yönlendirilir. Kayıt sonrasında sisteme giriş yapmış vatandaşlar dilerse "Şifre ve Güvenlik Ayarlarım" sayfasından şifre değişikliği işlemini gerçekleştirebilir. Ayrıca vatandaşlar PTT şubelerinden tekrar şifre alarak da şifre değiştirme işlemi gerçekleştirebilirler.Adli Sicil Kaydı SorgulamaAdli Sicil Kaydı DoğrulamaMahkeme Dava Dosyası SorgulamaAile ve Sosyal Politikalar BakanlığıGelir Testi Sonucu SorgulamaIMEI SorgulamaMobil Hat SorgulamaNumara Taşıma SorgulamaAraç SorgulamaSürücü Belgesi Ceza Puanı SorgulamaSürücü Belgesi İptal Bilgisi SorgulamaVergi Borcu SorgulamaOGS Geçiş Bilgileri SorgulamaOGS İhlal Bilgileri SorgulamaOGS Hesap Detayı SorgulamaAçık Öğretim Ortaokulu Öğrenci Durum Belgesi SorgulamaAçık Öğretim Ortaokulu Öğrenci Durum Belgesi DoğrulamaAskerlik Durum Belgesi İşlemleriAskerlik Durum Belgesi SorgulamaAskerlik Durum Belgesi Doğrulama4A Hizmetleri4A Banka ve Adres Değişikliği4A Emekli Aylığı Kesintileri4A Emekli Aylık Bilgisi4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama4A Emeklilik Kaydı4A Emekli Ödeme Bilgileri4A Hizmet Dökümü4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama4B Hizmetleri4B Banka ve Adres Değişikliği4B Basamak Bilgisi4B Borç Durumu4B Emekli Aylığı Kesintileri4B Emekli Aylık Bilgisi4B Hak Sahipliği4B Hizmet Bilgisi4B Ödeme Dökümü4B Tescil Kaydı4B 6111 Yapılandırma Borç Bilgileri4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi4B Emekli Aylığı Hesaplama4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı4C Hizmetleri4C Banka Değişikliği4C Bir Aylık Maaş Tercihi4C Emekli Aylık Ödeme ve Kesinti Bilgileri4C Emekli Aylık Bilgisi4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü4C Tescil Kaydı4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi