Üzülmez: 'Zor geçen bir karşılaşma oldu'

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, maçın ilk yarısında iyi bir performans ortaya koyamadıklarını söyledi.İlk yarıda kendilerine yakışmayan bir oyun oynadıklarını belirten Üzülmez, "Çok fazla hata yaptık ve rakibe çok imkan sağladık, dönen topları kazanamadık. İlk 45 dakikalık kısımda rakibin bizden çok daha fazla etkili olduğunu gördük." değerlendirmesinde bulundu."Gol yedikten sonra yakaladığımız pozisyonla beraberliği sağladık ve maçın kırılma anları var. Bu pozisyonları değerlendirmiş olsaydık belki de 3 puanla ayrılırdık ama biz atamadık, rakibimiz attı. Lig uzun bir maraton, iki maç kaybetsek de kazansak da bizi şampiyon yapmaz. Taraftarıyla iyi atmosfer içinde olan Erzurumspor, ilk yarıda iştahlıydı. İkinci yarı bunu değiştirebilirdik ama futbol böyle bir şey.""Güzel müsabaka oldu, rakibimiz ilk yarıda gol ya da goller bulabilirdi. Biz de beraberlikten sonra bulabilirdik ama nihayetinde ikinci golü atanın kazanacağı bir maçtı. Erzurumspor kazandı, biz de üzüldük. İnşallah daha çok dersler çıkarıp bundan sonraki haftalarda güzel işler çıkaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çok fazla kart görüyoruz, geçen hafta gördüğümüz kartlar bugünkü maçta alternatif anlamında bizi sıkıntıya soktu. Uzun maratonda oyuncularıma özellikle ikinci yarı ortaya koydukları mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Sonuna kadar mücadele ettiler. Bizden beklentiler var, bunları karşılayabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah Altay maçıyla 4-5 haftalık seriyi iyi şekilde bitirirsek dengelerin değişeceğini söyleyebilirim. O maçla birlikte iyi bir çıkış yakalamak istiyoruz."