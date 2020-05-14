Uzmanlar: '19 Mayıs ile Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma yasağı vaka sayısını 500'e düşürebilir'

Dalgalanma ile ikinci dalganın karıştırılamaması gerekir. Bu mevsimde yaşanacak olan ikinci dalga sayılmaz. Bu kendi içinde birinci dalganın iniş-çıkış göstermesidir. İkinci dalga, virüsün güney yarımküre ile kuzey yarımküre arasında dönüşümüdür. Bu da ancak güz aylarında olur. Hayatı gevşeteceğiz, ama bireysel olarak gevşemeyeceğiz. Toplamda yüzde 60 toplum bağışıklığı oluşursa salgın olmaktan çıkar, mevsimsel hastalığa dönüşür.

"Hayata yeniden dönüş için bazı kararların alınması gerekiyordu. AVM'ler veya berber ve kuaförler doğru karar. İnsanların gitmek zorunda olmadığı, irade kullanabileceği yerlerden başlanması mantıklı. Esas okul, adliye, noter gibi gitmezsen sonuçları olacak mekânların açılmaması önemli. Gitmesi tercihe bağlı yerlerden başlanması gerekir. Ancak kurallara uyulması konusunda halkın bilinçlendirilmesi gerekir. Bu konuda sıkıntılar yaşanıyor. Kamu eliyle yönetilen, gitmezsen sonuçları olacak yerlerin şimdilik açılmaması lazım.

"Son 10 günde istikrarlı bir düşüş var. Dalgalanmaların dışında bunu bozacak bir tablo yaşanmazsa haziran başında daha rahat ederiz

Hükümet bir taraftan normalleşmeye yönelik kararları hayata geçirirken, diğer taraftan alınan kararların sonuçlarını izliyor. Yapılan değerlendirmelerde, 19 Mayıs Bayramı nedeniyle alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı ile Ramazan Bayramı'nda aynı kararın uygulanmasının salgının yavaşlamasıyla ilgili önemli adımlar olacağı ifade edildi. Toplantılarda, salgının bugünkü tablosunda 500 kişiden 15 kişinin hayatını kaybettiğinin hesaba katılması durumunda, günlük vaka sayısının 500 civarında tutulmasının, 'psikolojik eşik-stabil bir nokta' sayılabileceği değerlendiriliyor.Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre uzmanlar kontrollü karantina, yaz mevsimi, virüsün mutasyona uğraması ve hız kesmesi gibi nedenlerle önümüzdeki aylarda yavaşlama beklediklerini dile getiriyorlar. Mevsimsel rakamlarda, çok yüksek bir hareketlenme olmaması durumunda, bu verilerin ikinci dalga olarak değerlendirilemeyeceği ifade eden uzmanlar şu değerlendirmeyi yapıyor:AVM'ler ile kuaför ve berber salonlarının açılmasının vaka sayısına etkisi 18 Mayıs'ta görülecek.Hükümette yapılan toplantılarda, AVM'ler başta olmak üzere, bazı işyerlerinin açılmış olmasına bağlı olarak vaka sayısında dönemsel bir sıçrama olabileceği, bunun etkilerinin 18 Mayıs'ta görüleceği değerlendiriliyor. İstanbul özelinde dört kişiden birinin bağışıklık kazandığının düşünüldüğü, antikor araştırmasıyla bu konuda net veriler ortaya konabileceği de belirtiliyor.Bu arada karantinanın aşamalı olarak gevşetilmesine ilişkin hükümette yapılan toplantılarda, birinci aşama olarak 'tercih hakkı' kriteri uygulandı. Karantinanın aşamalı olarak kaldırılması ve belirlenen kurallara net olarak uygulanmasına ilişkin koordinasyon toplantıları yapılırken, öncelikler saptandı. Toplantıda yapılan değerlendirmelerle ilgili olarak, şu görüşler dile getirildi:Berber ve kuaförler de yeniden hizmete girerken, belediyeler kurallara uyulup uyulmadığını denetledi.Yapılan değerlendirmelerde, bir kişinin bir virüsü başka birine bulaştırma süresinin 3-4 güne çıktığı, sürenin daha da uzamasına bağlı olarak kısıtlamalara ilişkin yeni kararların gündeme gelebileceği belirtiliyor. Uzmanlar," yorumları yapıyor.