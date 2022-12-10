Üzerine kale direği devrilen Yiğit hayatını kaybetti

KURTARILAMADI!

Rize'de, Çaykur Rizespor Altyapı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi, arkadaşının asıldığı kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan futbolcu Yiğit Demirel (9), 3 gündür tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Olay, çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Çaykur Rizespor Altyapı Tesisleri'ndeki antrenman sahasında meydana geldi. Antrenman öncesi sahada oynayan çocuklardan biri, kale direğine asıldı. Bu sırada devrilen kale direğinin altında kalan Yiğit Demirel, ağır yaralandı. Antrenörlerinin ihbarı üzerine tesise sağlık ekibi sevk edildi. Sahada ilk müdahalesi yapılan küçük Yiğit, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında oluşan kırıklar ve beyin kanaması geçirdiği belirlenip yoğun bakımda tedaviye alınan Yiğit Demirel'in kanamasının durduğu, refleks vermeye başladığı ifade edilmişti.Dede Yusuf Demirel zor bir süreç yaşadıklarını belirterek "Akıllara durgunluk verecek bir kaza geçirdi. Kaza, tabii ki her şey takdiri ilahi. Kaza gününden bugüne kadar yaşadıklarımızı herkes tahmin edebilir. Bu süreçte yapılan her şeyden çok memnunuz. Rizespor camiası, hastane personeli, vatandaşlar bizi yalnız bırakmadı. Türkiye'nin birçok yerinde ve yurt dışından dualar okundu çocuğumuz için. Şu ana kadar yapılanlarda hiçbir eksiklik görmedik. Zor bir süreci yaşıyoruz. Son aldığımız haberlere göre çocuğunuzda biraz refleks, gelişme var. İnşallah onu Allah bize bağışlayacak" demişti.9 yaşındaki Yiğit, 3 gündür tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Futbolcu Yiğit Demirel'in hastane önünde bekleyen ailesi, taziyeleri kabul etti. Aile fertlerini, yakınları teskin etmeye çalıştı.Öte yandan Çaykur Rizespor Kulübü de taziye mesajı yayımladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada,denildi.