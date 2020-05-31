Uzaya insanlı uçuş izle, SpaceX uzay canlı yayını izle

Mars'a gitmeyi hayal etmek değil, orada ölmeyi isteyen bir girişimci, servetinin neredeyse tümününü harcamayı göze alarak 2002 yılında 100 milyon dolar sermaye ile Space Exploration Technologies Corporation , yani SpaceX'i hayata geçirdi. Musk'ın amacı, mevcut roketlere göre üretimi çok daha düşük maliyete gelen, yeniden kullanılabilir bir roket üretmekti.



SpaceX, aynı zamanda uzay-havacılık sektörünün özelleştirilmesini sağlayacak ve uzay keşfini NASA ve diğer devletlere bağlı kurumların tekelinden çıkaracaktı.





İlk merkezi El Segundo, California'da yer alan SpaceX, birçoğu uzay-havacılık tarihinde ilk olma özelliği taşıyan dönüm noktaları yaşadı. Bunlardan ilk ve en önemlisi, Eylül 2008'de Falcon 1 roketinin yörüngeye ulaşan ilk özel firma üretimi roket olmasıydı. Falcon 1'in göğe ulaşmasıyla sonuçlanan süreçte ayakta kalmak hiç kolay olmadı. Zira, NASA ve ABD Hava Kuvvetleri'nin desteği olmasaydı firma ilk yıllarında iflas edebilirdi.

ABD fırlatılış sayesinde büyük bir maliyetten kurtuldu İnsanlı uçuş denemesinin başarılı olması NASA'nın alçak dünya yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermek için Rusya'ya koltuk başına ödediği yaklaşık 85 milyon dolarlık masraftan da kurtulmasını sağladı.



NASA, 2011 yılından bu yana mürettebatlı uçuş projesini askıya almasından dolayı her uzay yolculuğunda astronotlarını uzay istasyonuna taşımak için Rusya'ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu.







NASA'dan 3 milyar doların üzerinde destek aldı İnsanlı uçuşu gerçekleştirme projesi için NASA'dan 3 milyar doların üzerinde bir bütçe alan SpaceX'in bugün yapılan test uçuşunun başarılı olmasının uzay endüstrisi için atılacak diğer adımları cesaretlendireceği öngörülüyor.



İş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Kaliforniya merkezli SpaceX firması, son altı yılını Crew Dragon kapsülünü inşa etmek ve test etmek için harcadı.



Şirket, yıllardır uzay istasyonuna birçok defa malzeme taşımak için seferler düzenledi. Bugün, ''SpaceX Demo-2'' isimli test uçuşunda Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılan yolculukta ise ilk defa içinde mürettebatı olan bir uzay mekiğinin alçak yörüngeye ulaştırılması denenmiş olacak.



İnsanlı uçuş denemesinin başarılı olması NASA'nın alçak dünya yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermek için Rusya'ya koltuk başına ödediği yaklaşık 85 milyon dolarlık masraftan da kurtulmasını sağladı.NASA, 2011 yılından bu yana mürettebatlı uçuş projesini askıya almasından dolayı her uzay yolculuğunda astronotlarını uzay istasyonuna taşımak için Rusya'ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu.İnsanlı uçuşu gerçekleştirme projesi için NASA'dan 3 milyar doların üzerinde bir bütçe alan SpaceX'in bugün yapılan test uçuşunun başarılı olmasının uzay endüstrisi için atılacak diğer adımları cesaretlendireceği öngörülüyor.İş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Kaliforniya merkezli SpaceX firması, son altı yılını Crew Dragon kapsülünü inşa etmek ve test etmek için harcadı.Şirket, yıllardır uzay istasyonuna birçok defa malzeme taşımak için seferler düzenledi. Bugün, ''SpaceX Demo-2'' isimli test uçuşunda Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılan yolculukta ise ilk defa içinde mürettebatı olan bir uzay mekiğinin alçak yörüngeye ulaştırılması denenmiş olacak.

Uzaya canlı uçuş gerçekleşti ve Elon Musk'ın sahibi olduğu bir ticari firma, tarihte ilk kez uzaya insanlı bir araç göndermiş oldu. SpaceX Elon Musk'ın sahibi olduğu ticari kuruluş ile uzaya ilk çıkan özel şirket oldu. SpaceX Nasa uzaya uçuş ile tarihe geçilen bu anlar ile ilgili gelişmeleri takip edebilirsiniz. bu başarılı fırlatma ile uzaya ilk defa insanlı uçuş gerçekleştirirken, tarihte ilk kez özel bir şirket uzaya insan yollamış oldu. Crew Dragon, isimli uzay aracı Robert Behnken ve Douglas Hurley isimli astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürecek.Behnken ve Hurley daha önceden 2 defa uzay uçuşu gerçekleştirmiş deneyimli astronotlar olarak biliniyor.SpaceX'in başarılı bir şekilde astronotları ISS'ye ulaştırması durumunda Ulusak Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Rusya'ya astronot başına ödediği yaklaşık 85 milyon Dolarlık masraftan kurtulması bekleniyor. NASA, 2011 yılından bu yana insanlı uçuş projesini askıya almasından dolayı astronotlarını uzay istasyonuna Rusya'ya ait Soyuz uzay araçları ile gönderiyordu.Öte yandan SpaceX, 27 Mayıs tarihinde ilk insanlı uçuş denemesine 15 dakika kala kötü hava koşulları nedeni ile fırlatma iptal edilmiş ve bugüne ertelenmişti.