Uzay nedir, uzayda neler vardır?

Albert Einstein'a göre uzay; elastike bir dokuya sahiptir ve cisimlerin elastik yapıyı bükmelerinden ötürü yerçekimi vardır ve zaman kavramı yoktur. 2009 yılında ortaya atılan bir teoride ise, evren aslında sanılandan daha küçüktür ve daha az gökcismini içerir. Görünen milyonlarca gökcismi sadece birbirlerinin farklı zamanlarda görünen şeklidir. Bu teori son yıllarda uzayın nasıl bir yer olduğu ile ilgili ilginç tartışmaları birbirinde getirmiştir.



Yıldızlar, kendi radyasyonunu üreten muazzam gaz toplarıdır. Devasa bir yıldızın patlaması sonucu yeni bir yıldız sistemi oluşabilir. Bu patlamalar elementleri evrenin her tarafına yayabiliyor. Ayrıca, çoğunluğu demirden oluşan gök cisimlerinin oluşmasına sebep olabiliyor.Yıldız patlamaları, nötron yıldızları olarak adlandırılan inanılmaz derecede yoğun nesnelerin oluşmasına neden olabilir. Eğer bu nötron yıldızları radyasyon dalgaları gönderiyorlarsa, pulsar yıldız olarak adlandırılırlar.Gezegenler, gök bilimcilerin 2006 yılında Plüton'un bir gezegen olarak kabul edilip edilemeyeceği konusunda tartışmalar yaptığı konferans kapsamında, üç madde ile tanımı yapılmış cisimlerdir. Uluslararası Astronomi Birliği, bir cismin gezegen olabilmesi için yörüngesindeki cisimlerin çoğunluğunu temizlemiş olması şartı getirdi. Böylece Plüton ve diğer benzeri küçük nesneler cüce gezegen olarak tanımlandı.Güneş Sistemi'nin dışında kalan gezegenlerin tanımı hala Uluslararası Astronomi Birliği tarafından onaylanmadı. İlk bu tür gezegen 1992 yılında bulundu ve o zamandan beri, binlerce dış gezegen tespit edildi.Asteroidler, cüce gezegen olamayacak kadar büyük olmayan uzay cisimleridir. Bu cisimler oldukça farklı şekillerde olabilirler. Hatta Charilko asteroidi gibi çevresinde halkaları olan asteroidler bile bulunmaktadır.Asteroidler Güneş Sistemi'nin oluşumundan beri yörüngede bulunurlar. Bu yüzden Güneş Sistemi oluşumuyla ilgili ipuçları içerdikleri düşünülüyor. Çoğu asteroid, Mars ve Jüpiter gezegenleri arasında yer alan Asteroid Kemeri'nde yoğunlaşmıştır.Ufak boyutlu kara delikler, hiçbir şeyin kaçamayacağı tekillik oluşturan devasa yıldızların yerçekimi çöküşünden oluşabilir. Kara delikler ile ilgili en çok sorulan soru, içine düşen bir cisme ne olacağıdır. Bununla ilgili kimsenin net bir cevabı yok. Fakat halen çalışmalar sürüyor.Albert Einstein 20. yüzyılın başlarında ilk olarak uzay-zaman bağlantısından bahsettiğinde, bunun kara delikler arasındaki etkileşiminin bir sonucu olduğunu ve eğer ki uzayda herhangi bir bozulma meydana gelirse, bu zamanın hızlanması veya yavaşlamasına sebep olabileceğini açıklamıştı.2017 yılının başlarında yerçekimi dalgalarının yardımıyla iki sene içinde üç kara deliğin etkileşim olayı keşfedildi. Bilim adamları, bu gibi kara delik olaylarının bir bölümünün tespit edilmesi halinde, Güneş'ten onlarca kat büyüklükteki kara deliklerin nasıl oluştuğunu öğrenmeye yardımcı olabileceğini belirttiler.Galaksiler, görebileceğimiz en büyük kozmik yapılar arasındadır. Kendi galaksimize Samanyolu Galaksisi denir ve spiral şeklindedir. Spiralden elips biçimine ve düzensiz şekline kadar uzanan çeşitli galaksiler türleri vardır.Çoğu zaman galaksilerinin merkezinde gömülü devasa kütleli kara delikler vardır. Bu kara delikler yalnızca yaydıkları radyasyon yoluyla ve diğer nesnelerle olan yerçekimi etkileşimleri vasıtasıyla tespit edilebilir. Kara delik çok faal olursa ve içerisine çok miktarda cisim düşüyorsa, çok miktarda radyasyon üretir. Bu tür bir galaktik nesneye kuasar adı verilir.