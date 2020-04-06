Uzay çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? Uzay çağı ne zaman başlamıştır?

Kim Milyoner Olmak İster tüm heyecanı ile atv ekranlarında devam ediyor. Az önce sorulan Uzay çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? sorusu da izleyenler için merak konusu oldu. Peki, az önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Uzay çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? sorusun yanıtı ne olabilir?



A) 1937



B) 1949



C) 1957



D) 1969



Uzay Çağı Sputnik 1 ile birlikte 1957 yılında başlamıştır.



Cevap: 1957



Uzay Çağı Nasıl Başladı? Türkiye'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyenleri TV ekranlarına kilitlemeye devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan ilginç soru merak konusu oldu. Uzay çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir?A) 1937B) 1949D) 1969Uzay Çağı Sputnik 1 ile birlikte 1957 yılında başlamıştır.Cevap: 1957

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