Uzatmanın yıldızı Fenerbahçe

Fenerbahçe bu sezon ilk yarı ve maç sonu uzatmalarında en fazla gol kaydeden takım. Bu bölümlerde rakip fileleri 11 defa sarstılar.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Uzatmanın yıldızı Fenerbahçe
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14 Mart 2023 09:08
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'yi zirveye yakın tutan özelliklerinden biri asla pes etmemesi.

Kanarya bu sezon uzatma bölümlerinde en fazla gol bulan ekip konumunda. Sarı-lacivertliler 1-45. dakikalar arasında 22 defa fileleri sarstı. İlk devrenin uzatma bölümünde rakip ağları 4 defa havalandırmayı başardı. 46-90. dakikalar arasında ise 25 golleri bulunuyor. 90 artı dakikalarda ise tam 7 defa golle buluştular. Uzatma bölümlerinde kaydettikleri toplam 11 golle de bu alanda zirvede yer alıyorlar.

GALATASARAY TAKİP EDİYOR

Fenerbahçe'yi uzatma anlarında 8 gol atan Galatasaray takip ediyor. Alanyaspor ve Antalyaspor ise uzatma bölümlerinde 7'şer gol buldular. 

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