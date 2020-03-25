Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse ilişkin "Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı." dedi.Bakan Koca sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek her birimize bağlıdır. Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil. Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Başlardaki kendimizi koruma refleksi bizi her şeye rağmen avantajlı kılıyor. Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak dışarıya özlemimiz çok uzun sürmez."Sağlık Bakanı Koca okullara verilen aranın tatili olarak görünmemesi gerektiğini vurgulayarak, verilen aranın uzatılacağını söyledi.Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu." dedi.Ücretli öğretmenlerin durumuna ilişkin soru üzerine Selçuk, "Mevzuat açık. Telafi eğitimlerinde derslere girmeleri söz konusu olacak. Çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.Selçuk, "LGS'ye ilişkin 3 senaryomuz var. Sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi bilimsel kararlara bağlı. Tedbirimiz hazır." dedi.Selçuk, özel okul ücretlerine ilişkin soruya ise "Özel okul temsilcileriyle görüşmemizde gündeme geldi, telafi edileceği için problem çıkacağını sanmıyorum. Biz eğitimi telafi ederiz ama bir hastalığı telafi edemeyiz. Önemli olan çocuklarımızın sağlığı." yanıtını verdi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel kursların da 30 Nisan'a kadar kapalı olacağını bildirdi.