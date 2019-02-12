TURİSTLER MAÇLARA GELECEK

GELİRLERE KATKI SAĞLAYACAK

Shinji Kagawa'nın transferi sonrası Japonya'da maçları yayınlanmaya başlayan Beşiktaş, Uzak Doğu projesini hayata geçirmek için düğmeye bastı.Siyah-Beyazlılar'ın Pazarlama ve Yeni Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Yücel, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile bir araya gelerek atılacak adımlar konusunu görüştü.Kagawa'nın kadroya katılması sonrası Japon medya kuruluşu Mainichi ile işbirliği anlaşması imzalayıp, bu ülkede bilinirliği yükselen Kartal'ın gündemindeki ilk proje Japon turistlere yönelik iç saha maçları için gerçekleştirilecek tur programı.Buna göre Japonya'dan gelecek turistler için düzenlenecek turlara Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta oynayacağı iç saha karşılaşmaları dahil edilecek.İstanbul'da Japonları konuk edecek olan Beşiktaş, 2019-2020 sezonu öncesi de Japonya'ya çıkarma yapmayı planlıyor.Siyah-Beyazlılar, hem Japonya'da kamp yapacak hem de hazırlık maçları oynayacak. Sezonun bitiminde bu konuları yeniden değerlendirecek olan Başkan Fikret Orman, Uzak Doğu'da kulübü en iyi şekilde tanıtarak bu bölgeden sponsorlarla gelirleri artırmayı hedefliyor.