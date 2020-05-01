Uyuyarak oruç tutmak günah mı?

Uykuya oruç tutturmak günah mı?

Namazı terk etmemeli

Orucun hikmetlerini unutmayın!

Uykuya oruç tutturmak deyimini duymuşsunuzdur mutlaka! Siz de ramazan da uyuyarak oruç tutanlardansanız aklınıza takılan sorulardan bir kaçı şunlar olmalı. Acaba günaha giriyor muyum? Tuttuğum oruç kabul oluyor mu? Orucumun sevabını kazanabiliyor muyum? İşten geç çıkabilir, geceleri çalışmak gündüz uyumak durumunda olabilirsiniz. Peki, ramazanda tüm gün uyuyarak oruç tutmanızın zararı var mı? Oruç uyuyarak tutulabilir mi? İşte İlahiyat Profesörü Nihat Hatipoğlu'nun açıklaması…'Kişi, oruçluyken uyuyabilir. Sabah geç kalkmıştır, bir yere gitmiştir, öğlen eve geldiğinde vücut hantallaşmıştır ve uykuya ihtiyaç duyabilir. Burada ölçü olan şu; uykuya oruç tutturulur mu? Kişi eğer kendine güvenmiyorsa, bünyesi sağlam değilse fazla uyuyabilir. Yalnız tek bir şartı vardır; öğle ve ikindi namazlarını kaçırmayacak.Mutlaka öğle namazını ve ikindi namazını kılacak. İnsan mutlaka oruçlu olduğunu hissetmeli. Buna rağmen kişi namazlarını kıldı, orucunda sürekli uyuduysa da onun orucu makbuldür. Orucuna herhangi bir zarar gelmez.'Orucun sahih/geçerli olması için, "oruç tutmaya niyet etmiş ve orucu bozacak şeylerden kaçınmış olmak" şarttır. Gündüzleri az veya çok uyumak, orucun sıhhatine zarar vermez. Bununla birlikte orucun vereceği sıkıntılardan uzak kalmak ve onları hissetmemek kastıyla, gerekli olmadığı hâlde Ramazan günlerinde uzun süreli uyumanın, orucun hikmetiyle bağdaşmayacağı da unutulmamalıdır.