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Uyuyan arkadaşa yılın şakası
Uyuyan arkadaşa yılın şakası
Arkadaş grubuyla bir araya gelince ilk uyuyan kişi olmak bu tarz sonuçlar doğurabiliyor.
16 Temmuz 2018 15:58
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