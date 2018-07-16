Uyuyan arkadaşa yılın şakası

Arkadaş grubuyla bir araya gelince ilk uyuyan kişi olmak bu tarz sonuçlar doğurabiliyor.

16 Temmuz 2018 15:58
Uyuyan arkadaşa yılın şakası
Arkadaş grubuyla bir araya gelince ilk uyuyan kişi olmak bu tarz sonuçlar doğurabiliyor.


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