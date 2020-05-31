Uyumsuz 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Uyumsuz 3, 2014 ABD yapımı bilimkurgu ve aksiyon filmidir. Veronica Roth'un aynı isimli romanından uyarlanmıştır. Başrollerinde Shailene Woodley, Theo James, Ashley Judd, Jai Courtney, Ray Stevenson, Zoë Kravitz, Miles Teller, Tony Goldwyn, Maggie Q ve Kate Winslet gibi isimler yer alır. Hikâye distopik ve kıyamet sonrası Chicago'da, insanların meziyetlerine göre 5 gruba ayrıldığı bir toplumda geçer.Gişe rekorları kıran Uyumsuz serisinin üçüncü filmi. Tris ve Dört'ü, öncekinden çok daha tehlikeli yeni bir dünyaya götürecek. Uyumsuz'da sistemi alt üst eden bilgileri ortaya çıkardıktan sonra, Tris ve Dört'ün, Şikago'yu çevreleyen duvarların dışına kaçması gerekmekte, hayatlarında ilk defa bildikleri tek şehri ve sevdiklerini bırakmak zorundadırlar. Tris ve Dört'ün, Şikago duvarlarının arkasında devam etmekte olan ve bütün insanlığı tehdit eden savaşta kimden yana olacaklarına hızlı bir şekilde karar vermesi gerekecek ve Tris hayatta kalabilmek için cesaret, sadakat, fedakarlık ve aşk arasında imkansız bir seçim yapmaya mecbur bırakılacak.: 2016Robert SchwentkeBilimkurgu, Macera, AksiyonShailene Woodley, Theo James, Jeff Daniels