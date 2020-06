Uyku nasıl gelir, uyku için dua, uyku getiren şeyler (15 Haziran Pazartesi)

Bir çok vatandaş uyku uyumak için rahat yerin yanı sıra huzurlu bir ortamda bunu gösterecek. Bu sebeple uyku getiren şeyler yanında uyku duası, uyku getiren şeyler ifadelerinizi kontrol eder misiniz. Uykusu kaçanlar rahat uyku uyumak için gerekli bilgileri edinmek istiyor. Uykusuzluk çekenler, daha rahat uyumak isteyenler, uyku konusunda problemler yaşayanlar için gerekli konulara bakabilirsiniz. Uyku uyumak için müzik dinleyebilir, dua okuyabilir, uyku getiren yiyecekler yiyebilir ve daha bir çok farklı yöntem uygulayabilirsiniz.Sizin için uyku problemi yaşayanlara uyku getiren müzik, uyku uyumayı sağlayan gıdalar veya uyku getiren dua ve uyku için okunacak duaları derledik. Uykusuzluk problemi yaşayan ve çok fazla uyuyan insanlar tarafından merak ediliyor. Rahat ve iyi bir uyku herkesin hakkı Sizi rahatlatan ve gevşeten besinler ile uykunuz daha kolay gelebilir. Uykusuzluk için okuyacağınız bazı dualar vardır.Çeşitli nedenlerden uykusuzluk sorunu çekenlere oldukça yenilikçi bir yöntem sunuyor. Peki uyku duası nedir? Uykusuzluk için okunacak dualar hangileri? Uyku geriren müzik nedir?Allahümme garabi'nnucumu vehadaeti'luyunu ve entelhayyu'l gayyumullezi la te'huzuhu sinetün vela nevmun ya hayyun ya gayyumu ihdileyli veenim ayneyya."Allah'ım, yıldızlar battı, bütün gözler sükune erdi, Sen ise kendisini uyuklama ve uyku tutmayan Hayy ve Kayyum'sun! Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, gecemi sükuna erdir ve gözlerimi uyut!" deyip Muavvizeteyn (Felak ve Nas) surelerini okuyup yatmalıdır. (Bkz. Heysemî, X, 178)Buhari'nin Bera bin Azib -radıyallahu anh-'dan rivayet ettiğine göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır: "Yatağa varmak istediğinde namaz için aldığın gibi bir abdest al, sonra sağ tarafın üzerine yat, sonra şöyle de:Türkçe Okunuşu: Allahümme eslemtü nefsi ileyke veveccehtü vechi ileyke vefevveztü emri ileyke veelce'tu zehri ileyke. Rağbeten ve rahbeten ileyke. La melcae velamenca minke illa ileyke. Amentü bikitabikellezi enzelte venebiyyikellezi erselte.Manası: "Ey Rabbim, bütün varlığımı sana teslîm ettim, işimin tasarrufunu sana havale ettim, yönelişim sanadır, korkum da ancak sendendir, senin azabından kaçıp sığınılacak ancak yine senin rahmetindir. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin Resulüne îman ettim ey Rabbim!" demektir. Bunları söyler de uyur, o gecede ölür isen fıtrat üzere ölmüş olursun. Uyumadan evvel bunlar son sözlerin olsun." (Buharî, Deavat, 7)Sıcak duş almak vücudu rahatlatır ve vücudu uykuya daha hazır hale getirir. Duşunuz n çok uzun ne çok kısa olmalı, duşta sizi rahatlatacak hoş kokulu banyo tuzlarını kullanabilirsiniz.Sırt, ense ve saç derisine yapılan masajlar kasları gevşetir ve uykuya geçişi kolaylaştırır.Klasik müzik dinlemek sizi rahatlatacak ve uykuya geçişinizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca uyumak için yağmur sesi de dinleyebilirsiniz.Çok sıcak ve çok soğuk bir yatak odası uyku kaçırır. Yatmadan 20 dakika öne yatacağınız odayı havalandırmak uykuya geçişi kolaylaştırır.Bedeniniz gün içerisinde fazla yorulmuyorsa uyumadan 1 saat önce 15 dakikalık vücut egzersizleriyle uykuya geçişinizi kolaylaştırabilirsiniz.Vücudunuz düzenli ve aynı aralıklarda uyumayı sever. İdeal uyku süresi 7-8 saattir. Bu süreyi ayarlayarak kendinize her gün uyacağınız bir yatış ve uyanış belirlemelisiniz.Uyurken odanızda ışık veya aydınlık olan her şeyi kapatın. Televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik aletlerden uzak durun.60 saniyede uykuya dalma yöntemi, başlamadan önce ağzınızdan tüm nefesinizi boşaltın.1. 4 saniye boyunca burnunuzdan nefes alın2. 7 saniye boyunca nefesinizi tutun3. 8 saniyede tüm nefesinizi yavaşça dışarı verin4. Bu yöntemi 3 kez tekrarlayın (57 saniye sürüyor)5. Şu anda kendinizi yoğun şekilde uykunuz gelmiş olarak hissetmelisiniz; biz denedik, bizim uykumuz geldi.Nefesinizi yedi saniye tutma, bu egzersizin en önemli kısmı. Vücudunuzu derin nefesle oksijenle dolduruyorsunuz, nefesinizi tutma kısmı oksijenin vücudunuzda dolaşmasını sağlıyor.Bu yöntem vücudunuzu rahatlatırken, nefes vermeye odaklanmak zihninizdeki tüm stres ve sıkıntıları atmanıza çare oluyor.Süt içeriğindeki amino asit olan triptofan ile beyni rahatlatır ve zihnin yatışmasını sağlar. Uyumadan 20 dakika önce ılık olarak içilen 1 bardak süt rahat ve sağlıklı bir uyku hali oluşturur.Vanilya sakinleştirici özelliği ile güçlü bir uyku etkisi yaratır. Uyumadan yarım saat önce vanilyalı süt içmek uyku sürecinizi hızlandıracaktır. Dilerseniz vanilyaya ek olarak sütünüzün içerisine çubuk tarçında ekleyebilirsiniz.Uyumadan önce içilen ballı süt uykuya sorunsuz bir şekilde dalmanız için size yardımcı olacaktır.Muzu çatal yardımıyla ezin ve sütünüzün içerisine katın. Muzlu sütte uykuya geçişiniz için size destek olacaktır.Ayran ve yoğurt ikilisi herkesin bildiği uyku getiren yiyeceklerin başında yer alır. Ayran veya yoğurt tüketimi yatmadan önce yapılırsa kişiyi rahatlatarak uykusunu getirir.Uyku ilacı görevi gören elma gece uyumadan önce yenildiğinde uykuya geçişi hızlandırır.Tam bir C vitamini kaynağı olan turpu, gece yatmadan önce yemek ya da suyunu içmek uyku için çok yararlıdır.Kayısı sinirleri yatıştırarak uykusuzluğa iyi gelen bir gıdadır.Kavunun yüzde 95'i sudur ve sinirleri yatıştırıp rahat bir uyku için faydalıdır.Hindi içeriğindeki triptofan sayesinde sizi rahatlatır. Uykudan en az 3 saat önce ince bir dilim kepek ekmeği üzerine haşlanmış küçük bir parça hindi eti uykunuzu getirecektir.Strese karşı etkili tahıllardan biri olan yulaf içeriğindeki melatonin ile iyi bir uykunun ilacıdır. Akçaağaç şerbetiyle karıştırılıp içebilirsiniz.Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan keten tohumu, süt veya yoğurt içine katarak tüketebilirsiniz.Kepek ekmeği, vücuttaki insülinin biraz serbest kalmasını sağlayarak triptofan ve serotonine uykunun geldiğini bildirir.Naneli veya sade papatya çayı tüketmek sizi sakinleştirip gevşetecektir. Uyumadan önce içilen bir bardak papatya çayı uykunuzu getirecektir.Vişne ve kiraz içerdikleri yüksek miktarda melatonin ile uyku getirir ve uykunun kalitesini artırır.20 tane kiraz ya da vişneyi bir kase yoğurtla blenderda ezip yiyebilirsiniz.20 gr kediotunu 5 gr rezene, 5 gr kimyon, 20 gr nane kökü ile karıştırın. Karışımı bir çay kaşığı kullanarak sıcak su dolu bir bardakta demlendirin ve için. Dilerseniz balla tatlandırabilirsiniz. Bu karışım tam bir uyku iksiridir.