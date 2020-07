Uyku nasıl gelir, rahat uyku için dua (01 Temmuz Çarşamba)

Uyku nasıl gelir aramasının en çok yapıldığı günlerin içerisindeyiz ve bu yüzden uykusu gelmeyen vatandaşlar yastıklarına ve yataklarına yatmadan önce rahat uyku için edilen dualara ve uyumak için masal okuma yöntemlerini seçebiliyor. Bir çok vatandaş uyku uyumak için rahat yerin yanı sıra huzurlu bir ortamda bunu gösterecek. Uykusuzluk insan bünyesini çok fazla etkilediği için yapılan aramalarda uyku nasıl gelir bilgisinin yanında uyku getirme yöntemleri araştırarak uyku getiren masallar sayesinde uykusunu getirmeye rahat uyku için dua etmek istiyor.Yatağınızda rahat bir uyku çekmek için uyku nasıl gelir aramasının içinde rahat uyku için dua, uyku getiren masallar, uyku nasıl gelir, uyumak istiyorum şeklinde bilgilendirmeleri sizler için derledik.Uyku nasıl gelir bilgisini öğrenmek isteyenlerin en çok tercih ettiği yöntemlerden biri rahat uyku için dua etmek olabiliyor. Bunun sebebi dua ederek psikolojik olarak rahatlamak ve dini olarak ortaya konan bilgilerde uyumadan önce edilmesi önemli olan rahat uyku için dua bilgileri olmaktadır. Bu rahat uyku için dualar uyku nasıl gelir yöntemini açıkça ortaya koymaktadır.Allahümme garabi'nnucumu vehadaeti'luyunu ve entelhayyu'l gayyumullezi la te'huzuhu sinetün vela nevmun ya hayyun ya gayyumu ihdileyli veenim ayneyya."Allah'ım, yıldızlar battı, bütün gözler sükune erdi, Sen ise kendisini uyuklama ve uyku tutmayan Hayy ve Kayyum'sun! Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, gecemi sükuna erdir ve gözlerimi uyut!" deyip Muavvizeteyn (Felak ve Nas) surelerini okuyup yatmalıdır. (Bkz. Heysemî, X, 178)Buhari'nin Bera bin Azib -radıyallahu anh-'dan rivayet ettiğine göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır: "Yatağa varmak istediğinde namaz için aldığın gibi bir abdest al, sonra sağ tarafın üzerine yat, sonra şöyle de:Türkçe Okunuşu: Allahümme eslemtü nefsi ileyke veveccehtü vechi ileyke vefevveztü emri ileyke veelce'tu zehri ileyke. Rağbeten ve rahbeten ileyke. La melcae velamenca minke illa ileyke. Amentü bikitabikellezi enzelte venebiyyikellezi erselte.Manası: "Ey Rabbim, bütün varlığımı sana teslîm ettim, işimin tasarrufunu sana havale ettim, yönelişim sanadır, korkum da ancak sendendir, senin azabından kaçıp sığınılacak ancak yine senin rahmetindir. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin Resulüne îman ettim ey Rabbim!" demektir. Bunları söyler de uyur, o gecede ölür isen fıtrat üzere ölmüş olursun. Uyumadan evvel bunlar son sözlerin olsun." (Buharî, Deavat, 7)Sıcak duş almak vücudu rahatlatır ve vücudu uykuya daha hazır hale getirir. Duşunuz n çok uzun ne çok kısa olmalı, duşta sizi rahatlatacak hoş kokulu banyo tuzlarını kullanabilirsiniz.Sırt, ense ve saç derisine yapılan masajlar kasları gevşetir ve uykuya geçişi kolaylaştırır.Klasik müzik dinlemek sizi rahatlatacak ve uykuya geçişinizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca uyumak için yağmur sesi de dinleyebilirsiniz.Çok sıcak ve çok soğuk bir yatak odası uyku kaçırır. Yatmadan 20 dakika öne yatacağınız odayı havalandırmak uykuya geçişi kolaylaştırır.Bedeniniz gün içerisinde fazla yorulmuyorsa uyumadan 1 saat önce 15 dakikalık vücut egzersizleriyle uykuya geçişinizi kolaylaştırabilirsiniz.Vücudunuz düzenli ve aynı aralıklarda uyumayı sever. İdeal uyku süresi 7-8 saattir. Bu süreyi ayarlayarak kendinize her gün uyacağınız bir yatış ve uyanış belirlemelisiniz.Uyurken odanızda ışık veya aydınlık olan her şeyi kapatın. Televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik aletlerden uzak durun.Uyku nasıl gelir için arama yaparken dikkat edilecek en önemli noktalardan birisi de en uygun uyuma yöntemini kendiniz için belirlemenizdir. Bunun sebebi her yöntem herkes için aynı etkileri yaratmayacağından kendiniz için uyku nasıl gelir yöntemini belirlemeniz ve buna göre seçiminizi yapmanız önemlidir.