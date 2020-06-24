Uyku getiren dua, uyku duası oku Türkçe

Uyku getiren dua ile ilgili yapılan aramaların sonucunda uyku duası şeklinde dualar olduğu belli oldu. Yapılan aramaların ardından uyumak için dua okumak isteyenler uyku getiren dua şeklinde belirtilen seçenekleri gözlemledi. Kur'anı Kerim ve hadisler incelendiğinde uyku duası Türkçe şeklinde de okunabilir. Çeşitli nedenlerden uykusuzluk sorunu çekenlere oldukça yenilikçi bir yöntem sunuyor. Peki uyku duası nedir? Uykusuzluk için okunacak dualar hangileri? Uyku geriren müzik nedir?Allahümme garabi'nnucumu vehadaeti'luyunu ve entelhayyu'l gayyumullezi la te'huzuhu sinetün vela nevmun ya hayyun ya gayyumu ihdileyli veenim ayneyya."Allah'ım, yıldızlar battı, bütün gözler sükune erdi, Sen ise kendisini uyuklama ve uyku tutmayan Hayy ve Kayyum'sun! Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, gecemi sükuna erdir ve gözlerimi uyut!" deyip Muavvizeteyn (Felak ve Nas) surelerini okuyup yatmalıdır. (Bkz. Heysemî, X, 178)Buhari'nin Bera bin Azib -radıyallahu anh-'dan rivayet ettiğine göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır: "Yatağa varmak istediğinde namaz için aldığın gibi bir abdest al, sonra sağ tarafın üzerine yat, sonra şöyle de:Türkçe Okunuşu: Allahümme eslemtü nefsi ileyke veveccehtü vechi ileyke vefevveztü emri ileyke veelce'tu zehri ileyke. Rağbeten ve rahbeten ileyke. La melcae velamenca minke illa ileyke. Amentü bikitabikellezi enzelte venebiyyikellezi erselte.Manası: "Ey Rabbim, bütün varlığımı sana teslîm ettim, işimin tasarrufunu sana havale ettim, yönelişim sanadır, korkum da ancak sendendir, senin azabından kaçıp sığınılacak ancak yine senin rahmetindir. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin Resulüne îman ettim ey Rabbim!" demektir. Bunları söyler de uyur, o gecede ölür isen fıtrat üzere ölmüş olursun. Uyumadan evvel bunlar son sözlerin olsun." (Buharî, Deavat, 7)