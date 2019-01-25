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Üyeler de kızdı: "Golcü yoksa ibra yok!"

Galatasaray'da forvet transferinin gecikmesi üyeleri kızdırdı. Camianın önde gelen isimleri Başkan'ı mart ayındaki genel kurulda idari yönünden ibra etmemeyi planlıyor

Kaynak: Akşam
Üyeler de kızdı: 'Golcü yoksa ibra yok!'
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25 Ocak 2019 08:42
Galatasaray'da golcü transferi sancılı bir hal almaya başladı.

En son Başkanvekili Adurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın Dubai'den eli boş dönmesi G.Saray üyelerini kızdırdı.

Akşam'da yer alan habere göre; Transfer sürecinde istenen takviyelerin yapılmaması durumunda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin Mart ayında yapılacak Mali Genel Kurul'da idari yönde ibra etmeme olasılığı gündeme geldi.

Bazı üyelerin de, erken seçim isteğini de dile getirmesi bekleniyor. Muhalefet seçim çalışmalarını sürdürüyor. Ozan Korkut adaylık konusunda girişimlerine devam ediyor.

SÜREN ADAY OLABİLİR

GSYİAD eski başkanı Metin Öztürk'ün de ismi de kulislerde dile getiriliyor. Ünal Aysal yeniden aday olma konusuna sıcak bakmıyor. Camianın önde gelen isimleri ise Faruk Süren'in adaylığı etrafında birleşmeyi düşünüyor.

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