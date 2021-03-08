Uyanış Büyük Selçuklu 24. bölüm izle TRT 1 HD canlı yayın (8 Mart 2021)

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 24. BÖLÜM İZLE CANLI TIKLAYIN





Merakla beklenen dizi Uyanış Büyük Selçuklu büyük biri izleyici kitlesine ulaşmış durumda ve takipçileri tarafından 24. bölümü konusunda araştırmalar devam ediyor. Büyük Selçuklu Devleti'ni konu alan dizide Buğra Gülsoy, Gürkan Uygun, Hatice Şendil gibi oyuncular yer alıyor.



Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Türkiye'yi ekran başına kilitliyor. Özel kostümler, oyunculuklar, tarih anlatımı ve destansı mekanlarda çekilen Uyanış Büyük Selçuklu 24. bölüm canlı yayın full izle dizisi ilk bölümünden itibaren ilgiyle izleniyor ve takip ediliyor. En çok sevilen dizilerden biri olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi meraklıları tarafından büyük ilgiyle yeni bölümü bekleniyor. Yeni bölümünde yine seyircileri meraklandıracak gelişmeler yaşanıyor. TRT ekranlarında 8 Mart 2021 Pazartesi tarihinde yeni bölümü yayınlanacak dizi merakla bekleniyor.Kılıçarslan'ın Anadolu'ya gitmekte olduğu yanlış bilgisini duyurarak Markus'u tuzağa çeken Melikşah, onu öldürüp Tapar'ın intikamını almıştı. Markus'un ölümüyle kutsal mızrak da Selçuklu'nun eline geçmişti. İzakyos, Bizans için hayati öneme sahip olan ve Hristiyanlığın kutsallarından biri kabul edilen bu mızrağı Melikşah'tan almak için ne yapacaktır?Öte yandan Melikşah'ın kutsal mızrağı ele geçirmesi ve topraklarına sızan Haçlıları dize getirmesi İslam dünyasındaki itibarını arttırmıştır. Sabbah, Melikşah'ın yükselen saygınlığını yok etmek için ne yapacaktır? Bu amaçla İzakyos ile Sabbah'ı yeniden buluşturacak kanlı eylem ne olacaktır?Melikşah ile arası giderek açılan ve onunla uzlaşmaz bir noktaya varan Tekiş, Melikşah'ı tahttan indirmekle sonuçlanabilecek her yola başvuracaktır. Devletin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal çalkantıyı bahane ederek Selçuklu Devleti'nin kurucu unsuru olan ve belkemiğini oluşturan Türkmen Beylerini Melikşah'a karşı etrafında birlik olmaya çağıracaktır. Türkmen Beyleri, Melikşah'a karşı isyan etmeyi kabul edip Tekiş'in saflarına katılacaklar mıdır?Şelemzar'da Batıni tüccarlar, ahaliyi kendi batıl yollarına çekmek için harekete geçmişti. Batıni hekimler Darüşşifa'da hızla yuvalanmaya başlamıştı. Faaliyetlerin hızlanmasını isteyen Sabbah, Faysal'a Şelemzar'da bir Batıni medrese kurmasını söylemişti. Şelemzar'da Batınileri giderek güçlenirken; ahalinin arasına karışan Gazali, yasaklı olan Batınilerin Şelemzar'da çoğalmaya başladıklarını anlamıştı. Gazali, Batıni örgütlenmesini engellemek için ne yapacaktır? Gazali'nin Şelemzar'da olduğunu gören Sabbah; amaçlarına en büyük zararı veren bu İslam âlimine karşı nasıl bir harekete girişecektir?Şelemzar'daki çelik ambarının patlaması sonucunda Melikşah'ın öfkesini üzerine çeken İlteber'in zor günleri devam edecektir. Borçlarından ötürü kendisini köşeye sıkıştıran Faysal'ın darülhicreyi istemesi İlteber'i içinden çıkılmaz bir kıskacın içine hapsetmişti. İçine düştüğü durumdan çıkmak için başkaca çaresi kalmayan İlteber, darülhicreyi Faysal'a verecek midir?Şelemzar patlamalarında dahli olduğu anlaşılınca Melikşah'ın tepkisini üzerine çeken Andreas, Bizans imparatorunun kendisini gözden çıkardığını ve Melikşah'ın kellesini almak için harekete geçeceğini anlamıştı. İçine düştüğü bu amansız vaziyetten kurtulabilmek için ne yapacaktır? Yoksa Andreas yolun sonuna mı gelmiştir.Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.Elçin'in sarayda misafir edilmesi ve Melikşah ile kurduğu yakınlık, Terken'i tedirgin ederken yapacağı hamle de büyük merakla beklenecek. Kardeşinin intikamı için peşine düştüğü Sencer'in Kınık Obası'ndan olduğu bilgisine ulaşan Yorgos, Sencer'i bulup kardeşinin intikamını alabilecek midir?Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…Selçuklu döneminin anlatılacağı 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinin kadrosunda Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe gibi isimler yer alıyor.Dizinin başrolünü ise 'Sultan Melikşah' rolü ile Buğra Gülsoy üstleniyor.Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın hain bir suikast sonucunda şehit olmasının ardından oğlu Melikşah tahta geçer. Aynı gün Hatunu Başulu'yu da kaybeden Melikşah derinden sarsılır.Selçuklular dışarıda Bizanslılar ve Fatimi Devleti ile durmadan çatışırken, içerde de Hasan Sabbah'ın başını çektiği Batıniler her tarafa yayılmış halde Selçuklu'yu içten içe kemiriyorlardır. Melikşah'ın bu yolda en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları ve irfan sahibi kişiler olacaktır. Babasız büyüyen Sencer, Nizamülmülk'ün tedrisatından geçerek idealist bir kahramana dönüşür ve Melikşah'ın fedaisi olmayı başarır.Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiği güçle devlete hakim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.İzleyici karşısına çıkan dizinin oyuncu kadrosunda; Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe bulunuyor.Yeni bölüm Uyanış Büyük Selçuklu merakla beklenmeye devam ediliyor ve 4 Ocak 2021 yarihinde yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Ekranlara gelen yeni bölümde neler olacak? Uyanış Büyük Selçukludizisi son bölüm özeti sayesinde öğrenebilirsiniz.