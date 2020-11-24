Başakşehır maçındaki 5 kurtarışı ile galibiyette büyük pay sahibi olan Utku Yuvakuran performansıyla göz doldurdu. Adalesindeki yırtık ağrısına rağmen iğnelerle sahaya çıkabilen 23 yaşındaki kaleci şimdi de gözünü derbiye çevirdi. Genç eldivene motivasyon sağlayan isim ise yine yardımcı antrenör Murat Şahin olacak. Kendisinin de zaman zaman sakat olarak Beşiktaş adına oynadığını öğrencisine hatırlatan Şahin derbiye de bire bir konuşmalarla Utku'yu hazırlıyor.



YERLİLER GOLDEN UZAKTA KALDI!

Siyah-beyazlıların bu sezon ligde oynadığı 8 maçında skor yükünü yabancı futbolcular çekti. Ligde şu ana kadar rakip ağlara 13 gol gönderen Beşiktaş'ta 12 gol yabancılardan geldi. Kartal'ın en golcü ismi ise son 4 maçını da boş geçmeyen ve ligde toplam 5 gole ulaşan Cyle Larin oldu. 7 farklı oyuncudan gol katkısı alan Beşiktaş'ta yerlilerden sadece Gökhan Töre 1 golle bu listeye girdi.



GOLLER: Larin 5, Atiba 2, Aboubakar 2, Mensah 1, Boyd 1, Lens 1, Gökhan Töre 1

ASISTLER: Atiba 2, Aboubakar 1, Ghezzal 1, Rosier 1, Josef 1, Dorukhan 1, Necip 1



DORUKHAN'IN AKLI DERBİDE

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz, Başakşehir maçından sonrası yaptığı imalı paylaşımlarla dikkat çekmişti. F.Bahçe ile adının anılmasından rahatsızlık duyan deneyimli oyuncu, Başakşehir maçının ardından da "Evimdeyim. Haftaya da 3 puan alacağız inşallah" sözleriyle mesaj verdi.