Utku Yuvakuran'dan dikkat çeken performans

Siyah-Beyazlılar'da dün akşamki Yeni Malatyaspor mücadelesinde kaleyi, Ersin Destanoğlu'nun koruması bekleniyordu. Ancak 20 yaşındaki file bekçisi, midesinden yaşadığı sorun sebebiyle son anda karşılaşmanın ilk 11'inden çıkarıldı. Bu mücadele öncesinde İstanbul'da yapılan son idmanda da benzer bir problem yaşayan Ersin, kısa bir tedavi sonrasında sağlığına kavuşup Malatya kafilesine dahil edilmişti. Ancak yetenekli kalecinin maça saatler kala kendisini iyi hissetmemesinin ardından teknik ekip, eldivenleri Utku Yuvakuran'a verdi.



'Zor bir maçtı'



Yeni Malatya mücadelesinin başından sonuna kadar kalesinde adeta devleşen Utku, rakip takımın ilk yarı ve ikinci yarıda yakaladığı 2 kritik pozisyonda geçit vermedi. Başarılı eldiven, bu performansıyla takımının Malatya deplasmanında aldığı kritik galibiyetin en önemli mimarları arasında yer aldı. Utku, mücadele sonrasında takım arkadaşları ve teknik ekibin tebriklerini kabul etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Utku, "Ersin kardeşime geçmiş olsun. Zor bir maçtı. Zor saha şartlarında oynadık. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. '1-0 olsun bizim olsun' derler. Kazandığımız için sevinçliyiz." dedi.



