Avrupa'nın devleri Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Ersin Destanoğlu gibi as kalecilerin peşinde koşarken Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek genç file bekçisi'a da sürpriz bir talip çıktı.Birinci kalecisi Rui Silva'nın Milan'a gitme ihtimali bulunan Granada'nın Utku Yuvakuran için bilgi topladığı bildirildi.Öte yandan Siyah-beyazlı yetkililer, şu an için kendilerine Utku Yuvakuran konusunda resmi bir teklif olmadığını belirtti.