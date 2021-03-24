Utku Yuvakuran'a İspanya'dan talip var!

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki kalecisi Utku Yuvakuran'a İspanya'dan talip çıktı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Utku Yuvakuran'a İspanya'dan talip var!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2021 08:52
Utku Yuvakuran
Utku Yuvakuran
Beşiktaş
Avrupa'nın devleri Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Ersin Destanoğlu gibi as kalecilerin peşinde koşarken Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek genç file bekçisi Utku Yuvakuran'a da sürpriz bir talip çıktı.

Birinci kalecisi Rui Silva'nın Milan'a gitme ihtimali bulunan Granada'nın Utku Yuvakuran için bilgi topladığı bildirildi.

Öte yandan Siyah-beyazlı yetkililer, şu an için kendilerine Utku Yuvakuran konusunda resmi bir teklif olmadığını belirtti.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.