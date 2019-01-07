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Utku Yuvakuran: "Transferimi sosyal medyadan öğrendim"

Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran, kulübün sosyal medya hesabına kariyeri ve takımla ilgili bir ropörtaj verdi

Kaynak: Sporx.com
Utku Yuvakuran: 'Transferimi sosyal medyadan öğrendim'
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07 Ocak 2019 18:07
Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran kulübün resmi sosyal medya hesabında bir ropörtaj verdi. Kamp dönemi, sezonun ikincisi yarısı ve takım hakkındaki görüşlerini aktardı.

"Çalışmalarımız iyi başladı, fazladan izinli olanlar vardı onlarda döndü. Zannediyorum ki bugün itibariyle tam kadro olduk. İyi bir devre geçirmek için sezon arasında iyi çalışmanız gerekiyor. İlk geldiğimden bu yana kendimde gelişim görüyorum, 3 sene önce çocuk gibiymişim. Kendime olan özgevinimin geldiğini hissediyorum. Beylerbeyi'nden oynaarak geldim fakat arada bir lig farkı var ve geldiğim takım Beşiktaş. ilk geldiğim zaman odaklanmam, adaptasyon sürecim uzadı ama şu ana bakarsam kendimi çok iyi hissediyorum.

3 SENE ÖNCE ÇOCUK GİBİYMİŞİM
"3 Sene önce transfer teklifi geldiğinde çok heyecanlandım çünkü 3. Ligdeydim ve teklifi yapana kulüp Beşiktaş'tı. Transfer teklifini birazda sosyal medyadan öğrendim bir baktım takipçilerim artmaya başlıyor. Soyal medyadan gelen destekle özgüvenim arttı."

ÇOCUKLUKTAN BERİ İDOLÜM CASİLLAS
Eski kaleci profiliyle şimdiki kaleci profli çok farklı önceden gelen geri pası direk uzaklıştırılması istenirken şimdi bekleyip, oyun kurmamız bekleniyor. Bence ayaklarım iyi fakat gelişitirmem gerekiyor örneğin Fabri'nin hem sağ hem de sol ayağı vardı bu da kaleciler için avantaj ve bunu ondan örnek aldım. İdolüm küçüklüğümden beri Casillas. Porto maçında onu izleme fırsatım oldu. Onu görmek beni ayrıca mutlu etti. Şenol Hoca da bir efsane. O da elinden geldiğince benimle ilgilenmeye çalışıyor. Tecrübelerinden faydalanarak yardımcı olmaya çalışıyor. "

TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM
"Taraftarlara teşekkür ediyorum onlar benim oynadığım her maçta arkamda durdup, hatalı goller yesem de destek oldular. Kaleci olmaya çocukken karar verdim. Babam çocukken nerede oynamak istesin diye sordu ben de 'kaleci' dedim o günden beri kaledeyim ve kalecilik mesleğini çok seviyorum."

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