Utku Yuvakuran, Kayserispor yolcusu

Kayserispor, Doğan Alemdar'ın yerine kaleyi Utku Yuvakuran'a emanet etmek istiyor.

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Utku Yuvakuran, Kayserispor yolcusu
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22 Ağustos 2021 11:27
Beşiktaş'ta kaleye Mert Günok'un transferi sonrası Utku Yuvakuran gözden çıkarıldı. Yeni sezon öncesi 3 yıllık sözleşme imzalanan 23 yaşındaki eldiven için Yukatel Kayserispor'un girişimlere başladığı ifade edildi.

Doğan Alemdar'ı Rennes'e bonservisiyle gönderen sarı-kırmızılıların, kaledeki boşluğu Utku ile doldurmak için Beşiktaş'a teklif yaptığı ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi. Gaziantep kadrosuna alınmayan Utku'nun yerine Mert kulübedeydi.

Beşiktaş'ta 20 karşılaşmada forma giyen Utku, kalesinde 27 gol görürken 7 kez de gole izin vermedi. 


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