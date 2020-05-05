UMUT NAYİR'E GÜVENOYU

Beşiktaş'ta Loris Karius'un sözleşmesini feshedip ayrılmasının ardından siyah-beyazlıların kalesini Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'dan biri koruyacak.Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku, Ersin Destanoğlu ile birlikte kalenin güven içinde olduğunu söyledi. Utku, "Hangimiz oynarsa oynasın kalemizde asla bir sorun olmaz. En iyisini yapacağız. Buna herkes inansın" ifadesini kullandı.Sergen Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı özel görüşmede Umut Nayir'in kalmasını isteyerek, "Yeni sezonda ondan mutlaka yararlanacağım" dediği öğrenildi.