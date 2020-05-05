Utku Yuvakuran: "Karius gitti ama biz varız"

Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu ile birlikte kalenin güven içinde olduğunu söyledi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Utku Yuvakuran: 'Karius gitti ama biz varız'
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05 Mayıs 2020 13:02
Beşiktaş'ta Loris Karius'un sözleşmesini feshedip ayrılmasının ardından siyah-beyazlıların kalesini Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'dan biri koruyacak.

Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku, Ersin Destanoğlu ile birlikte kalenin güven içinde olduğunu söyledi. Utku, "Hangimiz oynarsa oynasın kalemizde asla bir sorun olmaz. En iyisini yapacağız. Buna herkes inansın" ifadesini kullandı.

UMUT NAYİR'E GÜVENOYU

Sergen Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı özel görüşmede Umut Nayir'in kalmasını isteyerek, "Yeni sezonda ondan mutlaka yararlanacağım" dediği öğrenildi.

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