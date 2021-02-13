Utku Yuvakuran için ilk 11 şansı

Kara Kartal'ın önceki akşam Konyaspor'u elediği Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Utku Yuvakuran, teknik ekibi sevindirdi.
Hem maç boyunca yaptığı kurtarışlarla alkış toplayan başarılı eldiven hem de penaltı atışları sırasındaki görüntüsüyle üst turun mimarları arasında yer aldı. Utku'nun, pazartesi günkü Gençlerbirliği mücadelesinde de formayı alabileceği öğrenildi.
Hem maç boyunca yaptığı kurtarışlarla alkış toplayan başarılı eldiven hem de penaltı atışları sırasındaki görüntüsüyle üst turun mimarları arasında yer aldı. Utku'nun, pazartesi günkü Gençlerbirliği mücadelesinde de formayı alabileceği öğrenildi.