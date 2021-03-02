Utku Yuvakuran: "Atiba'nın heykeli dikilmeli"

Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Utku Yuvakuran: 'Atiba'nın heykeli dikilmeli'
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02 Mart 2021 21:33
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle Malatyaspor maçında kalede yer alan Utku Yuvakuran, karşılaşmanın ardından konuştu.

"Atiba'nın heykeli dikilsin mi?" sorusunu yanıtlayan genç kaleci, "Dikilmesi lazım bence" dedi.

Maçı değerlendiren Utku, "Ersin benim kardeşim. Çok yetenekli bir kaleci. Zor şartlarda oynadık. Zor maçtı. Atiba'nın golüyle kazandığımız için mutluyum. Hepimiz buraya galibiyet için geliyor. Galip geldiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Utku Yuvakuran son olarak, "Bizim oyunumuza göre sahanın biraz güzel olması lazım, zemin zordu. 1-0 olsun bizim olsun derler, öyle oldu." diye konuştu.



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