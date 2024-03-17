Utku Ayyarkın: "Sultanlar Ligi için çok heyecanlıyız"

Aras Kargo Spor Kulübü Başkanı Utku Ayyarkın'ın Sultanlar Ligi için açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Utku Ayyarkın: 'Sultanlar Ligi için çok heyecanlıyız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mart 2024 20:55
Son güncelleme 17 Mart 2024 00:13
Voleybol KFC Kadınlar 1. Ligi Final Etabı'nda ikinci gün sonuçlarının ardından Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantileyen Aras Kargo'nun kulüp başkanı Utku Ayyarkın, büyük heyecan yaşadıklarını belirtti.

Ayyarkın, yaptığı yazılı açıklamada, kendileri adına tarihi bir an yaşadıklarını vurgulayarak, "Bugün, Aras Kargo Spor Kulübü ve voleybol adına tarihi bir an. Cumhuriyetimizin 100'üncü, kuruluşumuzun ilk yılında, Sultanlar Ligi'ne çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli takımlar seviyesinde 'zeki, çevik ve ahlaklı' sporcular yetiştirmek için çıktığımız bu yolda, aldığımız bu başarı, ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızın kanıtıdır. Kendi takımımızla Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz için şimdiden çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Başarıda emeği geçen herkesi kutlayan başkan Ayyarkın, şunları kaydetti:

"Gösterdikleri performansla bizleri gururlandıran Suphi Hoca ve teknik ekibine, sporcularımıza, bu süreçte yanımızda olan Aras Kargo'nun liderlerine, takımımızı ilk günden itibaren gerek büyük bir heyecanla gerek tribünden gerek sosyal medyadan destekleyen tüm Araslar'a da ayrıca teşekkür ederim. Aras Kargo olarak, 'Voleybolun heyecanını taşıyoruz' mottosuyla çıktığımız bu yolda, Türk sporuna destek olmaktan dolayı gurur duyuyoruz."

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
EN ÇOK YORUMLANANLAR

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery