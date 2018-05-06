TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluğunu daha önce ilan eden Utaş Uşakspor, kupasını aldı.
2018-2019 Sezonu'nda TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Utaş Uşakspor'a şampiyonluk kupasını Uşak 1 Eylül Stadı'nda bugün düzenlenen törenle Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Guguloğlu verdi. Kupa törenine Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da katıldı.
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2018-2019 Sezonu'nda TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Utaş Uşakspor'a şampiyonluk kupasını Uşak 1 Eylül Stadı'nda bugün düzenlenen törenle Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Guguloğlu verdi. Kupa törenine Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da katıldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın