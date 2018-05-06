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Utaş Uşakspor kupasını aldı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olan Utaş Uşakspor, kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Guguloğlu'ndan aldı.

Utaş Uşakspor kupasını aldı
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06 Mayıs 2018 22:59
TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluğunu daha önce ilan eden Utaş Uşakspor, kupasını aldı.

2018-2019 Sezonu'nda TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Utaş Uşakspor'a şampiyonluk kupasını Uşak 1 Eylül Stadı'nda bugün düzenlenen törenle Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Guguloğlu verdi. Kupa törenine Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da katıldı.

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