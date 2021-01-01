Utah'ın, Mitchell'ın sakatlığının "büyük" olmadığına inancı tam!

Utah Jazz'in, yıldız oyuncusu Donovan Mitchell'a sağ ayak bileği burkulması teşhisi koyduğu ve sakatlığın büyük olmadığına dair iyimser olduğu belirtildi.



Mitchell, dün gece Indiana Pacers'a karşı oynadığı ve ekibinin 119-111'lik galibiyete ulaştığı maçın üçüncü çeyreğinde, sağ ayak bileğini burkarak oyunu terk etmek durumunda kalmıştı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, 24 yaşındaki oyuncunun ayak bileğine çekilen ilk röntgenlerin negatif çıkmasından sonra MR çekileceğini ve sakatlığının önemli olmadığı konusunda iyimser bir görüş olduğunu kaydetti.



Sakatlığı, bir pası engellemeye çalıştıktan sonra yere düştüğünde yaşayan ve takım arkadaşları tarafından saha dışına taşınan Mitchell, oynadığı 21 dakikada 22 sayı kaydetmişti.







