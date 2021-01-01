Utah'ta bir muhabir, Clarkson'ı tanımadı!: "Hiç Jazz maçına gittin mi?"

Utah'tan bir yerel televizyon muhabiri, yaptığı bir röportajda Utah Jazz guardı Jordan Clarkson'ı tanıyamadı.



Hayley Crombleholme isimli muhabir, Salt Lake City'de KUTV için Clarkson ile röportaj yaptı ve 29 yaşındaki oyuncuya geçtiğimiz sezon herhangi bir Jazz maçına gidip gitmediğini sorduğunda, ortaya komik görüntüler çıktı:



Crombleholme: 'Herhangi bir Jazz maçına gittiğin oldu mu?'

Clarkson: "Evet, çok."



Crombleholme, Clarkson'dan adı ve soyadındaki harfleri teker teker söylemesini istese de, yine de bir bağlantı kuramadı.



CLARKSON'DAN ESPRİLİ YAKLAŞIM



Twitter'da daha sonra bu etkileşimden ötürü "oldukça utandığını" belirtmiş olan Crombleholme, sosyal medya platformlarında alay konusu edilse de, Clarkson bu olaya fazla büyümemesi adına esprili bir yaklaşım sergiledi:



"Haha bastır Jazz! Sezona başlamak için sabırsızım!"



NBA kariyerinde Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers ve Jazz formaları giyen Clarkson, 2019-20 sezonunda Utah'a katıldığından beri maç başına 17.3 sayı ortalaması tutturmuş ve önceki sezon 68 maçta 18.4 sayı ortalaması yakalayarak, Yılın Altıncı Adamı ödülünün sahibi olmuştu.



