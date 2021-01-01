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Utah milletvekillerinden, Shaq'a karşı Mitchell'a destek!

Utah milletvekilleri, eski NBA yıldızı Shaquille O'Neal'ın üstü kapalı olarak eleştirdiği Jazz yıldızı Donovan Mitchell'ın arkasına olduklarını duyurdular.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah milletvekilleri, eski NBA yıldızı Shaquille O'Neal'ın üstü kapalı olarak eleştirdiği Jazz yıldızı Donovan Mitchell'ın arkasına olduklarını duyurdular.

Shaq, geçtiğimiz hafta oynanan bir maç sonrasında yıldız oyuncunun süperstar olmak için gereken niteliklere sahip olmadığını iddia ettikten sonra, Jazz taraftarlarından tepki görmüştü.

Mevzubahis milletvekillerinin, Shaq'ın kötü serbest atışları, Kazaam filmi ve Shaq-Fu video oyunuyla dalga geçen yazılı bir önergeyi kabul ettikleri açıklandı.

ESPN'e göre önergede, "Bizler Utah'ta, moral konuşmaları adı altında tuhaf tacizlere maruz kalan oyuncularımıza destek oluruz." ifadesi yer aldı.

Buna ek olarak, Shaq'ın Mitchell ile ilgili "bir sonraki seviyeye geçmek için gereken niteliklere sahip olmadığı" ifadesinin, kendisinin %50.4 playoff serbest atış yüzdesinden "daha tutarsız olduğunu" iddia eden önerge, Kazaam filminin Rotten Tomatoes'da aldığı %5'lik kritik onay notuna da vurgu yaptı.


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