Utah Jazz, Oklahoma'nın fişini çekti!

NBA Batı Konferansı çeyrek final serisi altıncı maçındailekarşı karşıya geldi.İlk periyotu 22-18 Oklahoma City Thunder öne geçerken devreye 41-41'lik skorla girildi.Üçüncü periyotta 38 sayı atan Utahh Jazz, son devreye 9 sayılık avantajla girdi. Oklahoma City Thunder son bölümde farkı indirse de yeterli olmadı ve Utah Jazz mücadeleyi 96-91 kazanarak seriyi 4-2 ile geçti ve konferans yarı finaline yükseldi.Utah Jazz'da Donovan Mitchell 38 sayı, 4 ribaund, 2 asistle oynadı. Rudy Gobert 12 sayı, 13 ribaund ile double-double yaptı.Oklahoma City Thunder'da Russell Westbrook 46 sayı, 10 ribaund, 5 asistlikle maçı tamamaldı. Steven Adams 19 sayı attı ve 15 ribaund aldı.