Utah Jazz, Mike Conley için masada!..

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Utah Jazz'in Memphis Grizzlies ile Mike Conley için masaya oturduğu belirtildi.7 Şubat'a kadar bu takası halletmek isteyen Utah Jazz'ın, ESPN'in iddiasına göre Ricky Rubio merkezli teklifler sunduğu öne sürüldü. Mike Conley'nin 2 yıl 66 milyon Dolarlık kontratını alma konusunda istekli görünen Jazz'a karşı Grizzlies'in genç parçalar ve draft hakları istediği, Salt Lake City ekibinin teklifinin ise böyle olmadığı belirtildi.Utah Jazz idarecilerinin, 29-23 ile yedinci sırada olan takımın, Mike Conley eklemesiyle birlikte ilk 4 içerisine gireceğine inandıkları kaydedildi.Memphis Grizzlies yönetimi, bir süre önce Mike Conley ile birlikte Marc Gasol'ü de takaslayabileceği sinyallerini vermişti.