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Utah Jazz, arenasında 1.500 taraftara izin verecek!

Utah Jazz'in, sezon 22 Aralık'ta başladığında 1.500 taraftarın iç sahadaki maçlara katılmasına izin vereceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz'in, sezon 22 Aralık'ta başladığında 1.500 taraftarın iç sahadaki maçlara katılmasına izin vereceği bildirildi.

Yüz maskeleri ve sosyal mesafenin zorunlu kılınacağı taraftarların, sadece saha ve süit seviyesi içinde bulunmalarına izin verileceği belirtildi.

Jazz ayrıca, yaptığı duyuruda sezon ilerledikçe taraftar sayısını artırmak istediğini de ekledi:

"Jazz, halk sağlığı ve güvenliği açısından, bunun sezona başlamanın sorumlu bir yolu olduğuna inanıyor. Amacımız sezon ilerledikçe taraftar sayısını eyalet kurallarına uygun olarak artırmaktır."

Jazz sezonunu, 23 Aralık'ta Oklahoma City Thunder'a karşı açacak.


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