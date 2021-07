Utah, Conley'yi tutmak için "her türlü girişimi yapacak"

Utah Jazz'in, bu yaz Mike Conley ile yeniden anlaşmak için "her türlü girişimi yapacağı" iddia edildi.



The Athletic'ten Tony Jones, Jazz'in bu sezonda serbest oyuncu olacak Mike Conley'yi tutmayı çok istediğini ve "serbest oyuncu dönemi başladığı zaman, kendisini Jazz formasıyla tutmak için her türlü çabayı göstereceğini" açıkladı.



Geçtiğimiz sezon içinde planının "bekleyip görmek" olduğunu söylemiş olan Conley'nin, serbest oyuncu dönemindeki diğer takımlardan da ilgi görmesi bekleniyor.



Conley'nin yılda 15 milyon ila 20 milyon dolar aralığında bir sözleşme alması bekleniyor.