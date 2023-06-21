Utah, Collin Sexton'ı gözden çıkardı

Utah Jazz, Yahoo Sports'tan Jake Fischer'a göre Collin Sexton'ı bu yaz takas görüşmelerine dahil edecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Utah, Collin Sexton'ı gözden çıkardı
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21 Haziran 2023 15:01
Utah Jazz, Yahoo Sports'tan Jake Fischer'a göre Collin Sexton'ı bu yaz takas görüşmelerine dahil edecek.

Jazz, Sexton'ı geçtiğimiz yaz kadrosuna Donovan Mitchell takasının bir parçası olarak dört yıllığı 72 milyon dolarlık bir imza-ve-takas anlaşması karşılığında dahil etmişti.

Jazz formasıyla bu sezon hamstring sakatlığı sebebiyle yalnızca 48 maçta forma giyen Sexton, 14.3 sayı, 2.2 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları yakalamıştı.

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