Usta oyuncu Yaman Tüzcet hayatını kaybetti

Oyuncu Yaman Tüzcet 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kötü haberi ses sanatçısı Onur Akay, açıkladı.

11 Ekim 2018 16:54
Usta oyuncu Yaman Tüzcet hayatını kaybetti
Duyurduğu kötü haberler nedeniyle magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay'dan yine kötü haber geldi. Akay, bu sefer ünlü oyuncu Yaman Tüzcet'in Avustralya'da vefat ettiğini duyurdu. Akay, "Geniş Aile dizisinin Eşber Amcası Yaman Tüzcet'i 76 yaşında kaybettik" dedi. Akay, "Usta oyuncumuzun cenazesi yolda getiriliyor" dedi.
TÜZCET, KİRLENEN TÜRKÇE DİLİYLE İLGİLİ BİR KİTAP YAYINLAMIŞTI
76 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Yaman Tüzcet 2003 yılında Ekrandaki Mürkçemiz adlı bir kitap yayınlamış ve gün geçtikçe kirlenen Türkçemiz üzerine uyarılarda bulunmuştu. Usta oyuncu kitabında ekranlardan ve radyolardan çevreye yayılan 'kir' hakkında okurlarını uyarmıştı.

Kaynak: Sözcü

Diğer Haberler

Fikret Orman'dan VAR talimatı! Rapor... Beşiktaş

Fikret Orman'dan VAR talimatı! Rapor...
Fatih Terim'i düşündüren trafik! Galatasaray

Fatih Terim'i düşündüren trafik!
Nagatomo hedefini açıkladı! '40 yaşıma kadar...' Galatasaray

Nagatomo hedefini açıkladı! "40 yaşıma kadar..."
Karaman'dan uyarı; 'Kaza istemiyorum' Trabzonspor

Karaman'dan uyarı; "Kaza istemiyorum"
Aykut Kocaman'dan sitem; 'Bir hain dememişlerdi' Fenerbahçe

Aykut Kocaman'dan sitem; "Bir hain dememişlerdi"
Abdurrahim Albayrak'ın güvencesi Ndiaye! Galatasaray

Abdurrahim Albayrak'ın güvencesi Ndiaye!
Ricardo Quaresma, şut pasında zirvenin sahibi! Beşiktaş

Ricardo Quaresma, şut pasında zirvenin sahibi!
Ünal Karaman'dan Kucka'ya yakın markaj! Trabzonspor

Ünal Karaman'dan Kucka'ya yakın markaj!
Ali Koç'un zor anları! 'Doktor çağıralım mı?' Fenerbahçe

Ali Koç'un zor anları! "Doktor çağıralım mı?"
Daha fazla göster
1

Dzeko'dan maç sonu Cengiz'e mesaj; "Kardeşim"
2

Mircea Lucescu'dan Klopp'a yanıt
3

Milan'dan resmi Ibrahimovic açıklaması!
4

İşte Arda Turan'ın polise verdiği ifade
5

Milli takımımızdan Rize'de golsüz prova
6

Beşiktaş'tan Ozan Tufan operasyonu!

7

Rusya'da gol sesi çıkmadı! İste grupta son durum...
8

Mbappe, Dünya Kupası primini bağışlama sebebini açıkladı!
9

Ferdi Kadıoğlu: ''Cocu medyanın saldırısı altında...''
10

Monaco'da Jardim dönemi bitti! Fenerbahçe?
yukarı ok