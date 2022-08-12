Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası başladı

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, 238 erkek, 100 kadın sporcunun katılımıyla Erzurum'da başladı.



Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisinde konuşan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Avrupa ülkelerini Erzurum'da ağırlamaktan onur duyduğunu aktardı.



Şampiyonaya teknik heyet ve sporcuların arasında bulunduğu 650'nin üstünde kişinin katıldığını belirten Gözgeç, "Çok sayıda uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Bu organizasyonu da başarıyla tamamlayacağımıza inanıyorum. Erzurum rakımı ve nüfusu bakımında dünyada tek şehirdir. Bu nedenle sizlerin burada güzel zaman geçirmenizi temenni ediyor ve başarılar diliyorum." diye konuştu.



Avrupa Boks Federasyonu Başkanı Ioannis Filippatos da organizasyonun güzel bir ortamda geçtiğini ve Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporculara başarılar diledi.



Müsabakalar öncesi Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı salonda bulunanlara kısa bir konser verdi.



Şampiyonada Türkiye'yi kadınlarda 13, erkeklerde 16 sporcu temsil ederken, organizasyon 21 Ağustos'ta sona erecek.









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