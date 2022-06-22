Uşakspor, Ümit Karan'la yollarını ayırdı!

TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'da teknik direktör Ümit Karan dönemi sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Uşakspor, Ümit Karan'la yollarını ayırdı!
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22 Haziran 2022 16:46
TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor, teknik direktör Ümit Karan ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ümit Karan'ın sözleşmesinin, karşılılık anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Görevde olduğu sürece genç oyuncularımıza verdiği önem ve forma şansı ile ön plana çıkan Ümit Karan'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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