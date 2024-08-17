Uşakspor transferde Erol'u açıkladı

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Uşakspor, transferde geçen hafta anlaşma sağlayıp takımla antrenmanlara çıkardığı 23 yaşındaki stoper Erol Zöngür'ün imzasını resmen açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Uşakspor transferde Erol'u açıkladı
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17 Ağustos 2024 14:48
TFF 3'üncü Lig temsilcisi Uşakspor, transferde geçen hafta anlaşma sağlayıp takımla antrenmanlara çıkardığı 23 yaşındaki stoper Erol Zöngür'ün imzasını resmen duyurdu. Kocaelispor altyapısında futbola başlayıp Aksaray FK'da profesyonel olan Erol'la 1 sezonluğuna anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Öte yandan Afyon kampını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, son hazırlık maçında Ayvalıkgücü Belediyespor'la 2-2 berabere kaldı.

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