Uşakspor siftahı yaptı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 10 maç sonunda hiç kazanamayan Uşakspor makus talihini Weecoins Kırklarelispor maçında yendi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Uşakspor siftahı yaptı
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24 Ekim 2022 17:24
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 10 maç sonunda hiç galip gelemeyen Uşakspor makus talihini Weecoins Kırklarelispor maçında yendi. Evinde rakibini 1-0'lık sonuçla geçen kırmızı-siyahlılar bu sezon ilk kez 3 puan sevinci yaşadı. Aylar sonra ligde galibiyet çıkaran Uşakspor 6 puana yükseldi. Teknik direktör Recep Yazıcı, Kırklarelispor karşılaşmasının kendileri için milat olduğunu dile getirdi.

Tüm takımın derin bir nefes aldığını vurgulayan Yazıcı, "Artık kazanmamız gerekiyordu. Bu maçta gücümüzü gösterdik. Bundan sonraki haftalarda da galip gelerek düşme hattından çıkacağız" yorumunu yaptı.
 
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