Uşakspor siftah peşinde

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçta GMG Kastamonuspor'la 90+4'üncü dakikada kalesinde gördüğü golle 1-1 berabere kalan Uşakspor, 18 Eylül Pazar günü Ankara Demirspor deplasmanına ilk galibiyetini almak için çıkacak.
TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda Yunus Dursun yönetiminde oynanacak 90 dakika saat 15.30'da başlayacak. Uşakspor'un grupta ilk 4 hafta sonunda 2, Ankara temsilcisinin ise 5 puanı var.
TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda Yunus Dursun yönetiminde oynanacak 90 dakika saat 15.30'da başlayacak. Uşakspor'un grupta ilk 4 hafta sonunda 2, Ankara temsilcisinin ise 5 puanı var.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ